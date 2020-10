Bratři v Bavorsku spěchali na spoj do školy, srazil je projíždějící vlak

16:20

Dva školáky, bratry ve věku třináct a sedmnáct let, usmrtil v úterý ráno u bavorského Landshutu vlak. Chlapci spěchali při cestě do školy na železniční spoj a vkročili do kolejiště přes zavřené závory. Tragédie měla mnoho očitých svědků, včetně dalších školáků.