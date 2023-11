Nefunkční vlak se stovkami lidí se na sedm hodin zasekl před Eurotunelem

Na začátku trasy z Londýna do Amsterdamu se zastavil vlak nedaleko vjezdu do Eurotunelu. Sedm hodin strávilo sedm stovek cestujících v zastaveném nefunkčním vlaku. Během čekání nefungovaly toalety a cestující neměli čím zahnat hlad či žízeň, píše web stanice BBC. Vlak nakonec po odstranění závady zamířil zpět do Londýna, kde dopravce připravil pro všechny občerstvení.