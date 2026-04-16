Vlak Leo Express se na Slovensku střetl s kamionem. Jeden mrtvý, dvacet zraněných

Nehoda se stala krátce před 9:15. „Na místě aktuálně zasahují hasiči z Hasičské zbrojnice Dunajská Streda a Velkého Mederu společně se členy sborů dobrovolných hasičů Gabčíkovo a Orechová Potůň,“ informoval Hasičský a záchranný sbor Slovenské republiky na Facebooku.
Kvůli vykolejení vlaku je silnice momentálně neprůjezdná. „Během nehody došlo k úniku motorové nafty, na místo míří také technický automobil EKOS,“ uvádí příspěvek.
Pro zraněné bylo zřízeno i „záchranné hnízdo“, kde jim je poskytnuta okamžitá lékařská péče.