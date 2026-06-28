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Stovky lidí uvázly v Německu na hodiny ve vlaku ČD. Uvnitř bylo až 50 stupňů

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  13:15
Vlak Českých drah. Ilustrační foto.

Vlak Českých drah. Ilustrační foto. | foto: ČTK

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Vlak Českých drah zůstal stát se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace v braniborském okrese Prignitz na severu Německa. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se ocitla bez přívodu elektřiny kvůli poškození trakčního vedení. Tři lidi s problémy s krevním oběhem ošetřili v nemocnici, ostatní museli zůstat ve vlaku. A to v době, kdy teploty uvnitř dosahovaly podle médií až k 50 stupňům.

Plně obsazený vlak přišel o napájení poté, co v sobotu večer během bouřky spadl strom na elektrické vedení. Bez proudu selhala klimatizace a dveře zůstaly zamčené. Zásahové jednotky dveře otevřely a museli kvůli tomu i řezat stromy. Jako první o incidentu informoval regionální list Märkische Allgemeine.

Tři lidi převezli do nemocnice s problémy s krevním oběhem, informoval okresní velitel hasičů Christian Reisinger. Uvnitř vlaku teploty podle něj dosáhly přibližně 40 stupňů Celsia, podle Märkische Allgemeine až 50 stupňů. V Německu v posledních dnech panují rekordní vedra.

Ve vedru už se dusí takřka celá Evropa, v Německu naměřili 41,5 stupně

Hasiči evakuovali z rozpáleného vlaku děti, těhotné ženy a starší lidi, zbytek musel zůstat uvnitř. Po několika hodinách, krátce před 23:00, přijela dieselová lokomotiva a odtáhla vlak do Karstädtu, kde se podle Reisingera ukázalo, že vlak nemůže pokračovat v jízdě.

Záchranáři zřídili nouzové přístřeší ve sportovní hale, kde cestující mohli přenocovat. V neděli ráno podle Reisingera místní autobusy převezly přibližně 500 lidí na vlakové nádraží v Karstädtu, odkud mohli pokračovat v cestě dvěma rychlovlaky ICE německého národního dopravce Deutsche Bahn.

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