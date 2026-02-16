Sto tisíc eur po kapsách. Němečtí celníci kontrolovali muže jedoucího do Česka

  21:31
Více než 105 tisíc eur (2,5 milionu Kč) schovaných v batohu a kapsách kalhot a bundy našli minulý týden němečtí policisté u cestujícího ve vlaku, který z Drážďan směřoval do Česka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Událost se odehrála v úterý, když celníci ve vlaku mezi Drážďany a pohraniční obcí Bad Schandau narazili na 31letého muže žijícího v Nizozemsku, který jim na dotaz řekl, že cestuje z Amsterdamu do Prahy a s sebou neveze žádné zakázané předměty či zboží.

Při následné kontrole celníci u muže našli celkem 105 430 eur. Dotyčný tvrdil, že jsou určeny na nákup dvou drahých aut v Česku. Na dotaz, o jaké modely jde, ale nedokázal odpovědět. Stejně tak nevěděl, kolik ona auta stojí.

AfD uspořádá sjezd přesně sto let po NSDAP, kritiku odmítá

Muž také uvedl, že až 30 tisíc eur je z jeho vlastního bankovního účtu a větší částka od různých přátel z Vietnamu. Protože se celníkům vysvětlení nezdálo přesvědčivé, zahájili řízení, které má prověřit, jestli hotovost nepochází z trestné činnosti.

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Umělá inteligence v justici může znamenat lepší obhajobu pro bohaté, varuje soudce

Místopředseda vrchního soudu v Praze Roman Horáček

Nástup umělé inteligence může znamenat tu nejlepší obhajobu jen pro ty klienty, kteří si mohou dovolit platit za výkonné softwary, varuje místopředseda Vrchního soudu v Praze a zakladatel Centra pro...

16. února 2026

Trumpův nový světový řád tlačí Švédsko k přijetí eura. Překážky však přetrvávají

Švédská pětikoruna. V zemi zesílily hlasy pro přijetí společné evropské měny....

Švédsko zvažuje z geopolitických důvodů a z důvodu snahy o posílení politických vazeb s partnery v EU přijetí eura. Argumentem ve prospěch evropské měny je, že by Švédům zajistilo místo u stolu při...

16. února 2026

Na Masarykově nádraží vlak srazil člověka. Vlaky se zpožďovaly o vyšší desítky minut

Rekonstrukce Masarykova nádraží probíhá za plného provozu, protože jeho funkci...

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici se v 18:00 částečně zastavil a obnoven byl až v 19:35, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti...

16. února 2026  18:03,  aktualizováno  19:53

Kratom málem zabil 16letou dívku. Zachránila ji až transplantace v IKEM

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Lékaři dlouhodobě varují před užíváním kratomu. Server SinMed.cz upozornil na případy, kdy několik lidí po požití sáčků s marihuanou zakoupených v pražské večerce čelili nepříjemným zdravotním...

16. února 2026  19:39

Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Festival Sundance 2010 - Robert Duvall

Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Apokalypsa či Kmotr. Za snímek Něžné milosti obdržel v 80. letech Oscara za herecký výkon v hlavní roli a...

16. února 2026  19:28

Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

Dopravní situace za hustého sněžení na dálnici D1 u Brna (16. února 2026)

Sněžení, které v pondělí zasáhlo převážně východní část Česka, nadále výrazně komplikuje dopravu. Na Vysočině kvůli nepřízni počasí došlo k 43 dopravním nehodám a potíže měli řidiči i v Ústeckém...

16. února 2026  18:11,  aktualizováno  18:55

Pozorovatel Macinka. Místo Babiše letí do USA na premiéru Trumpovy Rady míru

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí Petr Macinka odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní prvního zasedání Rady míru, napsal v pondělí portál Seznam Zprávy. Informaci následně potvrdil...

16. února 2026  18:54

Následky ruského oslepnutí po ztrátě Starlinku? Ukrajina náhle dobyla 200 km²

Ukrajinský voják pálí z raketového systému BM-21 Grad na ruské pozice u Časiv...

Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. S odkazem na svůj výpočet to dnes uvedla agentura AFP. Jde podle ní o nejrychlejší postup ukrajinské armády...

16. února 2026  18:53

Švéd prodal manželku na sex nejméně 120 mužům. Hrozí mu deset let vězení

Ilustrační foto.

Švédský šedesátník je podezřelý z toho, že vykořisťoval svou manželku a prodával ji na sex, a to nejméně 120 mužům. Pokud by byl shledán vinným, hrozí mu vězení v délce od dvou do deseti let. Muž vše...

16. února 2026  18:23

Zásah v budově Univerzity Karlovy kvůli radioaktivitě. Úřad uklidňuje veřejnost

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Pro podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v pražské...

16. února 2026  18:15

Do věznic posílal dopisy napuštěné drogami. Teď tam dealer může sám skončit

Jan Šnajdauf obžalovaný mimo jiné kvůli rozesílání dopisů napuštěných drogami...

Nejméně čtyři roky vězení žádá státní zástupce pro dealera, který za úplatu posílal do českých věznic dopisy s papíry napuštěnými syntetickými drogami. Případ v pondělí otevřel Obvodní soud pro Prahu...

16. února 2026  17:12

Monitory v pražských autobusech se promění, přibudou na nich informace

Pražský dopravní podnik spustí zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách...

Pražský dopravní podnik (DPP) spustí od úterý zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách ve vybraných autobusech MHD. Kromě nové grafiky na nich cestující najdou více informací. Uvedli to mluvčí...

16. února 2026  17:01

