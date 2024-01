Za zvuků hymny. Ve Francii odhalili pamětní desku zachránce Židů Vochoče

Na odhalení pamětní desky před budovou amerického konzulátu dorazil starosta Benoît Payan, český velvyslanec ve Francii Michel Fleischmann i jeho slovenský kolega Ján Šoth. Hymny všech tří zemí zahrála vojenská kapela, která při této příležitosti dorazila až z Prahy.

„Jsem hrdý na to, že mohu uctít památku hrdiny Vladimíra Vochoče. Jeho život je příběhem celého odboje, mužů a žen, kteří neúnavně bojovali za svobodu,“ uvedl na sociální síti X Payan.

Benoît Payan



C'est ici à Marseille, que Vladimir Vochoč, juste parmi les nations et ami de #VarianFry a sauvé plus 2 500 femmes, hommes, enfants, juifs, résistants, homosexuels, artistes, de la déportation et de l'apocalypse…

Vochočova pamětní deska ze zeleného mramoru je umístěna hned vedle identického pomníku Variana Frye. Československý diplomat a právník se tak téměř čtyřicet let po smrti symbolicky potkal s mužem, se kterým za války úzce spolupracoval na evakuaci protifašistických a židovských intelektuálů z okupované Evropy.

Jméno Vladimíra Vochoče ještě nedávno bylo v zahraničí zcela neznámé. To se však pomalu mění. V roce 2016 dostal izraelské ocenění Spravedlivý mezi národy udělované lidem nežidovského původu, kteří riskovali život při záchraně Židů před holokaustem.

Kandidát na Zlatou medaili Kongresu

Spisovatelka Lenka Horňáková-Civade se jeho osudem inspirovala při psaní románu Symfonie o novém světě, který se probojoval do užšího výběru prestižní literární ceny Prix Renaudot. Možná i díky tomu se Vochočovo jméno dostalo do povědomí marseillské radnice, která výstavbu stély zaplatila.

„Vladimír Vochoč je můj novodobý hrdina, který dokázal svou statečností zachránit mnoho lidských životů. Je to povzbuzující střípek české historie. Před dvěma lety jsme se shodli, že by si zasloužil pamětní desku, a já jsem opravdu hrdá a dojatá, že se to povedlo dotáhnout do konce,“ vysvětlila iDNES.cz po telefonu z Marseille Petra Gehanová, která na českém konzulátu v Marseille pracuje už patnáct let.

Odhalením pamětní desky pocty pro Vochoče zřejmě nekončí. V americkém Senátu leží návrh zákona, aby byl Vochoč spolu s šedesátkou dalších zahraničních diplomatů oceněn Zlatou medailí Kongresu, jedním z nejvyšších státní vyznamenání USA. Návrh podporuje patnáct senátorů z řad demokratů i republikánů, a tak není důvod, proč by neměl projít. V odůvodnění se zdůrazňuje, jakému nebezpečí se diplomaté jako Vochoč vydávali.