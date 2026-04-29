„Dluží oni Putinovi omluvu?“ Ruský moderátor se odmítl kát za urážku Meloniové

Ruský moderátor Vladimir Solovjov se odmítl omluvit za svá slova o italské premiérce Giorgii Meloniové, kterou označil mimo jiné za „fašistickou kreaturu“. Podotkl, že italští politici podle něj také urážejí ruského prezidenta Vladimira Putina. „Dluží oni Putinovi omluvu?“ odvětil.
Moderátor televizního kanálu Rossija-1 Vladimir Solovjov (2018)

Moderátor televizního kanálu Rossija-1 Vladimir Solovjov (2018) | foto: Profimedia.cz

Ruský moderátor Vladimir Solovjov na snímku z července 2022
Italská premiérka Giorgia Meloniová (9. ledna 2026)
Italská premiérka Giorgia Meloniová na setkání v Paříži. (6. ledna 2026)
Italská premiérka Meloniová (3. června 2025)
18 fotografií

K omluvě jej v jeho pořadu vyzvala ruská influencerka Victoria Bonya, kterou před časem Solovjov rovněž urazil. V jejím případě ovšem podle listu The Moscow Times svých slov litoval. „Musím se omluvit. Máte naprostou pravdu,“ řekl moderátor. „Byl jsem příliš rozrušený. Bez ohledu na to, co mě k tomu vedlo, měl jsem vážit slova, která pronesu v živém vysílání,“ dodal.

Italské premiérce se však omluvit nechtěl. Výzvu odmítl s tím, že italští politici dle něho popisují ruského prezidenta Vladimira Putina jako člověka „horšího než zvířata“. „Dluží oni Putinovi omluvu?“ pronesl podle serveru do éteru.

Ruský moderátor nazval Meloniovou „fašistickou kreaturou“. Italové reagují

Meloniovou před časem popsal jako zrádkyni. „Tahle Meloniová je fašistická kreatura, která zradila své voliče,“ prohlásil Solovjov. „Zrada je její prostřední jméno; zradila dokonce i Trumpa, kterému dříve přísahala věrnost,“ dodal tehdy. Meloniová patří mezi nejbližší spojence amerického prezidenta, v poslední době se ale v některých věcech neshodly.

Solovjovovy urážky na adresu italské premiérky popudily italské politiky. Kritizovaly je strany italské vládní koalice i opoziční politici. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani si minulý týden na protest proti nim předvolal ruského velvyslance v Římě.

„Horlivý režimní propagandista nemůže nikomu udílet lekce ani o soudržnosti, ani o svobodě. ... My na rozdíl od ostatních nemáme žádné pány a nepřijímáme žádné rozkazy,“ napsala v reakci na urážky Meloniová na sociální síti X.

22. dubna 2026
Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Tento týden hrozí vysoké riziko požárů. Kdo rozhodne o zákazu ohňů na čarodějnice?

Napříč Českem se během filipojakubské noci konaly oslavy pálení čarodějnic. Na...

Pálení čarodějnic je za dveřmi. Podle keltské tradice znamená noc z 30. dubna na 1. května přechod mezi temnou a světlou polovinou roku. Pokud chystáte velký oheň, nezapomeňte ho včas nahlásit a...

29. dubna 2026  15:51

Juchelka řekl, kolik míst v Česku zruší AI. Čtyřdenní pracovní týden nechce

Ministr práce Aleš Juchelka přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné...

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka na sněmu Hospodářské komory zmínil, že kvůli umělé inteligenci zanikne v Česku asi 400 tisíc pracovních míst, ale zároveň také jiná vzniknou, což podle...

29. dubna 2026  6:14,  aktualizováno  15:50

Ve zlínském obchodním centru unikla neznámá látka, policie evakuovala 150 lidí

Ilustrační snímek

Policie evakuovala asi 150 lidí z objektu obchodního centra ve zlínské části Prštné. Po úniku prozatím neznámé látky záchranáři na místě ošetřili několik z nich. „Bližší okolnosti jsou předmětem...

29. dubna 2026  15:43

Požár obří líhně kuřat Agrofertu. Z budovy vyhnal desítky zaměstnanců

Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo...

Třicet zaměstnanců velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert muselo být v úterý po poledni evakuováno kvůli požáru střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. K...

29. dubna 2026  9:37,  aktualizováno  15:41

Zemřel hudebník a skladatel Oskar Petr, napsal hity pro Lucii či Anetu Langerovou

Open Air Music Festival Trutnov 2013 (Oskar Petr, Jazz Q)

Ve věku 73 let zemřel skladatel, textař a zpěvák Oskar Petr. Působil ve skupinách Marsyas či Jazz Q, vydal sólová alba. Je autorem hudby k hitům Medvídek od Lucie či Hříšná těla, křídla motýlí Anety...

29. dubna 2026  15:37

Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let

Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha...

Ostravský krajský soud vynesl ve středu rozsudek za brutální žhářský útok ze žárlivosti, který jen zázrakem neskončil tragédií. Sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba podle obžaloby o vánočních svátcích v...

29. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  15:33

Obří investice u Žatce. Firma chce do zóny nalít miliardy a přijmout tisíc lidí

Nexen navzdory krizi rozšiřuje výrobu u Žatce.

Ve strategické průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce na Lounsku uvažuje zájemce o investici ve výši deset miliard korun. Zaměstnat by mohl tisíc lidí. Radní Ústeckého kraje schválili realizaci ve...

29. dubna 2026  15:27

Češi se obávají války více než zbytek světa, ostatní země mají strach z jiné věci

Maskáče vzoru 95 nosí vojáci bezmála třicet let.

Češi se dlouhodobě nejvíce obávají vojenského konfliktu a v tomto ohledu převyšují Evropu i svět. V dubnu tuto obavu v průzkumu agentury Ipsos uvedlo 47 procent dotázaných, stejně jako v sousedním...

29. dubna 2026  15:17

Odsuzuji tě k zhoubě. Muž křičel nacistická hesla a vyhrožoval, zadržela ho zásahovka

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policie ve středu odpoledne zasahovala ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožoval fyzickým napadením svému okolí. Muže zadržela v jednom z bytů obytného domu zásahová jednotka a...

29. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  15:15

Karel III. si utahoval z Trumpa: Bez nás byste mluvili francouzsky

Americký prezident Donald Trump uspořádal státní večeři pro britského krále...

Smysl pro suchý humor prokázal při slavnostní večeři ve Washingtonu britský král Karel III. Za vtipy o bostonském pití čaje i přestavbě Bílého domu se dočkal nadšeného potlesku. A dokonce si dovolil...

29. dubna 2026  10:27,  aktualizováno  15:08

Kdo po Řehkovi? Babiš dostal čtyři jména, nominaci bude řešit po návratu z Asie

Předseda vlády Andrej Babiš a 1. místopředseda vlády a ministr hospodářství...

Od našich zpravodajů v Kazachstánu Premiér Andrej Babiš během návštěvy Kazachstánu potvrdil, že se zabývá výběrem nového náčelníka generálního štábu. Ministr obrany Jaromír Zůna mu předložil seznam čtyř kandidátů, kteří by mohli v...

29. dubna 2026  13:57,  aktualizováno  15:02

Hoří les na Teplicku. Hasiči povolali vrtulník, práci jim komplikuje vítr

Celkem třináct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů především z...

Hasiči zhruba od středečního poledne zasahují u hořícího lesa v Oseku na Teplicku. Odpoledne požár dostali pod kontrolu a vyhlásili lokalizaci. Zásah je v nepřístupném terénu a komplikuje ho silný...

29. dubna 2026  14:15,  aktualizováno 

