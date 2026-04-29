K omluvě jej v jeho pořadu vyzvala ruská influencerka Victoria Bonya, kterou před časem Solovjov rovněž urazil. V jejím případě ovšem podle listu The Moscow Times svých slov litoval. „Musím se omluvit. Máte naprostou pravdu,“ řekl moderátor. „Byl jsem příliš rozrušený. Bez ohledu na to, co mě k tomu vedlo, měl jsem vážit slova, která pronesu v živém vysílání,“ dodal.
Italské premiérce se však omluvit nechtěl. Výzvu odmítl s tím, že italští politici dle něho popisují ruského prezidenta Vladimira Putina jako člověka „horšího než zvířata“. „Dluží oni Putinovi omluvu?“ pronesl podle serveru do éteru.
Ruský moderátor nazval Meloniovou „fašistickou kreaturou“. Italové reagují
Meloniovou před časem popsal jako zrádkyni. „Tahle Meloniová je fašistická kreatura, která zradila své voliče,“ prohlásil Solovjov. „Zrada je její prostřední jméno; zradila dokonce i Trumpa, kterému dříve přísahala věrnost,“ dodal tehdy. Meloniová patří mezi nejbližší spojence amerického prezidenta, v poslední době se ale v některých věcech neshodly.
Solovjovovy urážky na adresu italské premiérky popudily italské politiky. Kritizovaly je strany italské vládní koalice i opoziční politici. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani si minulý týden na protest proti nim předvolal ruského velvyslance v Římě.
„Horlivý režimní propagandista nemůže nikomu udílet lekce ani o soudržnosti, ani o svobodě. ... My na rozdíl od ostatních nemáme žádné pány a nepřijímáme žádné rozkazy,“ napsala v reakci na urážky Meloniová na sociální síti X.
22. dubna 2026