Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ukrajina a Rusko jsou jeden národ, není to jejich území, ale naše, perlil Putin

Autor: ,
  10:16
Ruský vůdce Vladimir Putin se v rozhovoru pro svého dvorního reportéra Pavla Zarubina rozpovídal o své „speciální vojenské operaci“. Prohlásil, že s Ukrajinou nechce válčit. Rusové a Ukrajinci jsou totiž jeden národ, tvrdil Putin. Odkázal přitom na údajné „genetické studie“, které to dokazují. Detailní však nebyl. Zmínil i středeční schůzku s vyjednavačem USA Stevem Witkoffem.
Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s americkým vyslancem Stevem Witkoffem. (21. října 2026)
Ruský reportér z Kremlu Pavel Zarubin (24. února 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin na mírovém jednání s americkým vyslancem Stevem Witkoffem v Petrohradu (21. října 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil velitelství ruské armády. (16. října 2026)
27 fotografií

„Rusové a Ukrajinci si nejsou jen blízcí, jsou geneticky jedním národem,“ zopakoval Putin Zarubinovi svou tezi, na základě které poslal armádu na Ukrajinu. Genetickou shodu prý potvrzují nejnovější studie, žádnou však konkrétně neuvedl, píše nezávislý portál Meduza.

Citace podobného znění pak přinesla i státní agentura TASS, podle které vládce Kremlu „respektuje historické politické rozdělení obrovského ruského lidu“. Putin také prohlásil, že válku chce Ukrajina, nikoliv Rusko.

„Putinovy údery“. Ruská propaganda razí nový výraz, inspirovala se Stalinem

„Nechceme s Ukrajinou válčit. Pokud dnešní ukrajinské vedení chce válčit – ať válčí, ale proč se domnívá, že za to musí všichni platit a dodávat jim zbraně?“ ptal se. „I nyní jsme připraveni jednat a hledat řešení této těžké situace,“ dodal.

V rozhovoru se také poprvé vyjádřil ke středeční schůzce s vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Witkoffem. Svému dvornímu reportérovi řekl, že Rusko představitelům Spojených států uvedlo, že je připravené obnovit třístranné kontakty.

„Cílem těchto jednání bude vyřešit otázku bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro Rusko po uzavření mírových dohod – a to v jejich konečné podobě, nikoliv jako výsledek pozastavení bojových operací,“ pronesl. Řešit by se prý měla i širší bezpečnost v Evropě.

Válka na Ukrajině

Ukrajinský válčený veterán u památníku padlých na kyjevském Majdanu (12. října 2026)
Obyvatelé Kyjeva se utěšují po dalším ruském náletu. (12. října 2026)
Ruská samohybná houfnice Malva na vojenském cvičení Jižním federálním okruhu (12. října 2026)
Hořící auta po ruském vzdušném útoku na Charkov (11. října 2026)
Ruský exprezident Dmitrij Medveděv na vojenském cvičení v Jižním federálním okruhu (12. října 2026)
265 fotografií

Zarubin se Putina podle Meduzy zeptal i na prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten v rozhovoru pro americkou Fox News řekl, že je připraven na zmrazení situace na linii styku se zachováním 75 procent území Ukrajiny – a ztrátou 25 procent, podotkl Zarubin. Putin znovu řekl, že se „nejedná o jejich území, ale o území historického Ruska“.

Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že jeho země je připravená k mírovým jednáním na okraj summitu skupiny G20 ve Spojených státech v polovině prosince. Stále však není jisté, zda se akce zúčastní i Putin. Samotná Ukrajina skupiny G20 členem není.

Witkoff tři hodiny jednal s Putinem. Vzdal mu hold, že má humanitární cítění

Ukrajinský prezident také poznamenal, že na pátek plánuje rozhovor s Witkoffem a doufá i v jednání s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem v příštích dnech. Další americký vyjednávač, Trumpův zeť Jared Kushner, se podle ukrajinského prezidenta zmínil, že Rusko podporuje uspořádání třístranné schůzky za účasti expertních týmů USA, Ukrajiny a Ruska, jež by se měla uskutečnit v listopadu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (151 příspěvků)

Nejčtenější

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Koalice prosadila přednostní jednání o konci poplatků pro ČT i Český rozhlas

Přímý přenos
Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku...

Vládní koalice prosadila. aby Sněmovna v pátek začala přednostně jednat o návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Navrhl to šéf poslanců SPD Radim Fiala, stejně jako to, aby mohli...

23. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:55

Změna času 2026 se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?

Letní čas skončí v neděli 25. října 2026.

Už tento týden v neděli skončí letní čas. Zatímco v březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu, tentokrát dostaneme hodinu spánku k dobru. Změna na přirozený čas, zvaný zimní, přijde letos ještě...

23. října 2026  10:52

Studenti vs. Vučić. Srbsko míří k volbám, do ulic vyšly statisíce lidí

Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných...

Srbsko v neděli v předčasných volbách vybere nový parlament. Rozhodne se v nich o tom, zda se Aleksandaru Vučičovi podaří setrvat u moci i po nedávném odchodu z prezidentské funkce. Hlavním...

23. října 2026  10:50

Ve zbrojovce zabíjel otráveným nápojem. Muž dostal výjimečný trest a detenci

Jiří Kudlička byl za otrávení nápojů ve šternberské zbrojovce, jejímž následkem...

Krajský soud v Olomouci dnes poslal na 24,5 roku do vězení Jiřího Kudličku a nařídil mu také následnou zabezpečovací detenci. Muž podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce. Kvůli tomu...

23. října 2026  4:55,  aktualizováno  10:46

Královna Anna a hra o trůny. Jak před 500 lety Čechy ovládli Habsburkové

Premium
Anna Jagellonská a Ferdinand Habsburský

Je s podivem, že o jejich příběhu ještě nevznikla nějaká velkolepá televizní sága jako třeba o anglických Tudorovcích. Příběh dynastických dohod, smluvených manželství, lásky a války ve fascinující...

23. října 2026  10:45

Odklad už není samozřejmost. Děti s ADHD či autismem se musí na školu připravovat už nyní

Ilustrační snímek

Přísnější pravidla pro odklady školní docházky připravila řadu dětí s autismem či ADHD o možnost nastoupit do školy o rok později. Pro ty, které příští rok v září zamíří do první třídy, je proto...

23. října 2026  10:31

Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie nevyloučila vraždu

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října...

Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. Po prvotním ohledání nebylo možné vyloučit cizí zavinění, uvedla policie. Na místě jsou detektivové z prvního...

23. října 2026  10:24

Ukrajina a Rusko jsou jeden národ, není to jejich území, ale naše, perlil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s americkým vyslancem Stevem...

Ruský vůdce Vladimir Putin se v rozhovoru pro svého dvorního reportéra Pavla Zarubina rozpovídal o své „speciální vojenské operaci“. Prohlásil, že s Ukrajinou nechce válčit. Rusové a Ukrajinci jsou...

23. října 2026  10:16

Kopáče vltavínů pokuta neodradila. Později ho v jámě zavalila tuna jílu

ilustrační snímek

Hned dvakrát se policisté ve čtvrtek setkali s mladým kopáčem vltavínů. Poprvé dostal za nelegální činnost pokutu. To ho neodradilo a v podvečer se na místo vydal znovu. V jámě ho ale zavalila...

23. října 2026  10:10

Macinka přijme slovenského ministra zahraničí. Chtějí rozvíjet vztahy

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v Černínském paláci dnes přijme svého slovenského protějška Juraje Blanára. Budou připravovat společné zasedání obou vlád, které má přispět k...

23. října 2026  10:08

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Zemřel herec Tom Skerritt. Proslavil se ve snímcích M*A*S*H, Vetřelec či Top Gun

Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, který se proslavil ve...

Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, známý z filmů Vetřelec, Top Gun či M*A*S*H. Podle rodiny zemřel ve středu přirozenou smrtí. Rodák z Detroitu se během více než šesti desetiletí před...

23. října 2026  10:02

Extrémní vedra zabíjela napříč Evropou. Studie řekla i čísla za Česko

Česko zasáhla vlna veder, teploty v Praze vystoupaly až k 38 stupňům Celsia....

Změna klimatu a letní vlny veder přispěly k úmrtí desítek tisíc Evropanů, z toho více než 400 Čechů. Ukazuje to nová studie vědců z Imperial College a Londýnské školy hygieny v časopise Nature...

23. října 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×