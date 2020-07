KOMENTÁŘ: Putin lže, Pobaltí bylo připojeno k SSSR násilím

Ruský prezident Vladimir Putin zveřejnil nedávno na serveru The National Interest anglicky psaný článek k výročí konce druhé světové války. Rozumím tomu, proč to udělal, on má samozřejmě plné právo sdělit veřejnosti svůj, respektive ruský pohled na události, které předcházely druhé světové válce včetně tehdejší sovětsko-německé smlouvy o neútočení ze srpna 1939. Některé jeho postřehy jsou zajímavé, ale někdy se drží překonaných sovětsko-komunistických lží. To se například týká i jeho výkladu tehdejšího dění v Pobaltí.