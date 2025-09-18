Putin souhlasí s bezplatným přidělováním pozemků veteránům. Jenže na Ukrajině

Na frontě proti Ukrajině je nasazeno více než 700 tisíc ruských vojáků, prohlásil ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin při schůzce s předsedy poslaneckých klubů. Putin zmínil počet vojáků ve válce proti sousední zemi v odpovědi na návrh zavést v mocenských orgánech kvóty pro válečné veterány.
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří na konci své návštěvy Číny, kde se zúčastnil vojenské přehlídky k 80. výročí konce druhé světové války. (3. září 2025)

„Chápejte, na frontě je více než 700 tisíc lidí. Mezi nimi je třeba vybírat ty, kteří chtějí a jsou ochotni pracovat v orgánech státní moci,“ prohlásil podle agentury TASS.

Putin upozornil, že ne každý voják touží po kariéře státního úředníka. Podle agentury Interfax rovněž podpořil návrh odměňovat účastníky bojů proti Ukrajině bezplatným přidělováním pozemků na okupovaných ukrajinských územích, která Rusko anektovalo.

Putin sledoval rusko-běloruské manévry. Dorazili i vojáci z Íránu a Indie

O přibližně 700 tisících vojácích v bojích na Ukrajině hovořil Putin i loni v červnu, zatímco v prosinci 2023 zmínil 617 tisíc vojáků. Jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na počátku loňského roku hovořil při různých příležitostech o 600 až 880 tisíci příslušnících ukrajinských ozbrojených sil, připomněl ruský server RBK.

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu před více než třemi a půl lety Moskva mobilizovala obrovské lidské a materiální zdroje, ale podle odhadů nezávislých médií utrpěla ruská vojska těžké ztráty, poznamenala agentura AFP.

Počty padlých vojáků Rusko ani Ukrajina nezveřejňují. Výjimku udělal ukrajinský prezident Zelenskyj, který v únoru řekl americkému novináři Piersi Morganovi, že v bojích s Ruskem padlo 45 tisíc ukrajinských vojáků a dalších 390 tisíc bylo zraněno. Podle analytiků je ale údaj podhodnocený.

Putin a Si chtějí žít „věčně“. Šéf Kremlu to myslí vážně a podniká pro to kroky

Ruské ztráty podle Zelenského dosahují 350 tisíc mrtvých a až 700 tisíc zraněných. Mezinárodní institut strategických studií (IISS) uvádí, že zabito bylo přes 170 tisíc ruských vojáků a přes 600 tisíc jich bylo zraněno. Ukrajinský generální štáb odhaduje, že ruské ztráty se od vypuknutí války blíží 1,1 milionu mužů.

Tato tvrzení se ale nedají ve válečných podmínkách ověřit.

„Musíme hledat, nacházet a nominovat lidi, kteří se ničeho nebojí ve službě své zemi a jsou ochotni riskovat své zdraví a životy. Takoví lidé musí být povyšováni do vedoucích pozic. Budou našimi nástupci,“ prohlásil ve čtvrtek Putin o účastnících války podle listu Kommersant. Ten zároveň připomněl, že tento měsíc se regionálních a komunálních voleb zúčastnilo v roli kandidátů 1616 válečných veteránů. Zvoleno bylo 830 veteránů navržených vládní stranou Jednotné Rusko.

