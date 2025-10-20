Putin ví, že válka může dorazit i tam, říkají Švédové o protivzdušné obraně jeho sídla

Výstavba začala po létě 2023, kdy Ukrajina začala útočit stále hlouběji na ruském území. Věže v okolí Putinovy rezidence vyrostly mezi listopadem 2023 a květnem 2024, uvádí švédská televize SVT. Dělníci všechny stavby vybudovali v rychlém sledu a obehnali je bariérami.
Na satelitních snímcích jsou patrné téměř identické konstrukce rozmístěné strategicky kolem celého areálu. Na některých věžích analytici identifikovali systémy protivzdušné obrany Pancir-S2.
„Pozná se to podle raketových tubusů po stranách a radaru nahoře,“ vysvětlil švédský podplukovník Johan Huovinen.
Pancir-S2 slouží k likvidaci vzdušných cílů v dosahu až 30 kilometrů a běžně bývá instalován na mobilních platformách.
Putinův tajný černomořský bunkr ilustruje jeho dlouhé přípravy na válku
Vedle jedné z věží SVT zaznamenala také součástky systému S-400. „Tyto systémy jsou určené k boji proti bombardérům nebo útočným letadlům. V současné době se nepředpokládá, že by Ukrajina takový útok provedla, ale Rusové se zjevně připravili pro případ, že by to udělal někdo jiný,“ poznamenává Huovinen.
Pozemky rezidence jsou oficiálně ve vlastnictví finančníka Jurije Kovalčuka, který patří mezi Putinovy blízké spojence.
Putin pravidelně cestuje obrněným vlakem. Jízdní řády se mu přizpůsobují
V blízkosti sídla se nachází také tajná železniční stanice postavená v roce 2019. Podle nezávislého portálu Projekt ji prezident využívá k cestám obrněným vlakem. Stanice disponuje také přistávací plochou pro vrtulník.
Protiletadlová obrana se po vypuknutí ruské invaze na Ukrajině objevila také u Putinova sídla v horách nad černomořských letoviskem Soči.