Kino, operační sál a mramor. Putin má na Krymu luxusní palác, ukazují snímky

  16:40
Ruský prezident Vladimir Putin má na okupovaném Krymském poloostrově tajné luxusní sídlo. Tvrdí to spolupracovníci zemřelého opozičníka Alexeje Navalného, kteří získali mimo jiné architektonické plány tohoto obrovského paláce stojícího na pobřeží Černého moře. Jeho cenu odhadují na 10 miliard rublů, tedy přibližně 2,6 miliardy korun.
Nemovitost na mysu Aja podle zveřejněných materiálů obsahuje kromě několika honosně zařízených pokojů lékařské centrum s operačním sálem či lázně s krytým bazénem, který je zdoben mramorovými sloupy a obklady. Součástí stavby je rovněž kino, místnost s kulečníkem nebo obrovské akvárium.

Sídlo bylo původně postaveno jako rezidence bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, ale po anexi Krymu ruský soud prohlásil projekt za nelegální. Stavba měla být podle místních úředníků převedena do vlastnictví státu, ovšem to se nestalo a palác posléze připadl bratrům Kovalčukovým, jedněm z nejbližších Putinových přátel.

Z herny kaple s trůnem a západní vybavení. Putinův palác prošel proměnou

Podle Navalného týmu není tato vlastnická struktura překvapivá. Podobné schéma totiž lze pozorovat i u dalších rezidencí ruského prezidenta.

„Janukovyčova dača je chatrč, maličká bouda, ve srovnání s tím, co je nyní postaveno na mysu Aja,“ komentovali Navalného spolupracovníci současnou podobu stavby.

Putinovými sídly se zabývali už v minulosti. V roce 2021 přinesli informaci, že ruský prezident vlastní luxusní rezidenci v letovisku Gelendžik na pobřeží Černého moře. Mluvčí Kremlu tehdy popřel, že by palác patřil Putinovi.

20. ledna 2021
Kino, operační sál a mramor. Putin má na Krymu luxusní palác, ukazují snímky

