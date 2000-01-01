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Ruský prezident Vladimir Putin při cestě po Sibiři a Dálném východě navštívil také Kurilské ostrovy. Objevil se v uniformě vojenského námořnictva. Pod vojensku se ostatně obléká, když myslí, že je to potřeba, už přes 25 let. Podle analytiků se tak snaží působit jako válečný vůdce a spojovat se s úspěchy armády.
Autor: Reuters
Obvykle se Putin spokojí se společenským oblekem. Když jde za vojáky, chce být jako oni. Tentokrát uniformu oblékl v době, kdy ukrajinské útoky zasahují ruské rafinerie a země se potýká s palivovou krizí.
Autor: Reuters
Putin dlouhá léta dává samozřejmě přednost spíš luxusní módě. Oblékal například italské značky Brioni, Loro Piana nebo Kiton a jeho oblečení šité na míru stálo i stovky tisíc korun.
Autor: AP
Putin se od začátku války na Ukrajině přece jen však liší od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten po začátku ruské invaze vyměnil oblek za vojensky laděné oblečení, které se stalo typickou součástí jeho veřejného vystupování.
Autor: Kremlin.ru, Reuters
Podle analytiků není změna Putinova oblečení náhodná. Chce se prezentovat jako válečný lídr, spojit svou osobu s úspěchy ruských vojsk a ukázat, že má situaci pod kontrolou.
Autor: Reuters
Volba vojenského oblečení má navíc přitahovat pozornost i mimo Rusko. Dalo se očekávat, že vyvolá rozruch v západních médiích.
Autor: AP
Jeden z výrazných momentů přišel v březnu 2025. Putin tehdy v maskovací uniformě navštívil velitelské stanoviště v Kurské oblasti. Ruským vojákům nařídil, aby ukrajinské jednotky z regionu co nejrychleji vytlačili.
Autor: Uncredited, ČTK
Zde je Putin v uniformě vojenského letectva, když se proletěl strategický bombardérem. Vojenský vzhled jinak připomíná jednu kapitolu z Putinovy minulosti. Svou kariéru začínal v sovětské tajné službě KGB, kde působil řadu let a dosáhl hodnosti podplukovníka. Několik let strávil také ve východním Německu.
Autor: Profimedia.cz
Putin přitom sám tvrdil, že oblečení příliš neřeší. V minulosti říkal, že si v podstatě vezme to, co má ve skříni. Důležité pro něj podle jeho slov bylo hlavně to, aby působil důstojně.
Autor: Reuters
Tady je Putin opět v uniformě strategického vojenského letectva. Takhle vypadal před 21 lety.
Autor: AP
Putin si na svém veřejném obrazu zakládá dlouhodobě. V minulosti se nechával fotografovat při jízdě na koni, lovu, rybaření nebo dalších sportovních aktivitách. Snímky ho měly prezentovat jako silného a sebevědomého muže.
Autor: Profimedia.cz
Závěrečné archivní snímky zachycují Putina ještě v mladém věku.
Autor: Koláž iDNES.cz