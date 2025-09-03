Ať přijede do Moskvy, zve opět Putin Zelenského. Připomněl ruskou přesilu

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu prohlásil, že je připraven na schůzku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde. Zelenskyj dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump. Ale jinde.

Šéf Kremlu se k vývoji situace na Ukrajině, kterou Rusko na jeho rozkaz v únoru 2022 napadlo, vyjádřil po své návštěvě Číny, kde ve středu po boku čínského vůdce Si Ťin-pchinga a severokorejského diktátora Kim Čong-una zhlédl vojenskou přehlídku a jednal o další spolupráci s jejich zeměmi podporujícími ruskou invazi.

Putin řekl, že ruská armáda podniká na Ukrajině úspěšnou ofenzivu a postupuje na všech frontách. Ukrajina podle něho nemá síly na vlastní rozsáhlou ofenzivu a pouze se snaží zacelovat díry v obraně, nemá však takové vojenské rezervy jako Rusko.

„Pokud převládne zdravý rozum, je Rusko ochotné dohodnout se na přijatelném ukončení konfliktu, v opačném případě jej vyřeší vojensky,“ dodal ruský lídr.

Trump obvinil Čínu ze spiknutí s Ruskem a KLDR proti USA, Kreml se ohradil

Moskva v posledních týdnech opakuje, že schůzku Putina se Zelenským bude mít smysl, až bude jasný její program. Ukrajina i její západní spojenci to označují za zdržovací taktiku, díky níž může Rusko dále podnikat údery na ukrajinská města, v nichž umírají desítky civilistů.

Zelenskyj ve středu jedná o další podpoře své země s představiteli severoevropských a pobaltských zemí v Kodani, na čtvrtek je pak v Paříži naplánována schůzka takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině.

Šéf ukrajinské diplomacie Sybiha v reakci na Putinova slova na síti X napsal, že hostit setkání ruského prezidenta se Zelenským nabídlo nejméně sedm zemí včetně Rakouska, Švýcarska, Vatikánu či tří arabských států.

„Toto jsou seriózní návrhy a prezident Zelenskyj je v jakoukoli chvíli připraven na takovou schůzku. Putin přesto dál plýtvá časem všech tím, že předkládá vědomě neuskutečnitelné návrhy,“ napsal Sybiha. K jednání může přimět Rusko jen zvýšený tlak, dodal. Kyjev apeluje na západní spojence, aby zpřísnili protiruské sankce a přiměli Moskvu k vyjednávání o míru.

„Otevření brány“. Ústavní soud dal ženě šanci na odškodnění za zneužívání knězem

Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování trestního oznámení na katolického kněze, které se týkalo sexuálního zneužívání. Žalobu o 500 tisíc...

3. září 2025  16:54

Turecká policie znovu zatýkala členy opozice. Je to soudní puč, hřímá šéf CHP

Turecká opozice čelí další vlně postihů ve spojitosti s údajnou korupcí. Policie při středečních raziích zatkla sedm pracovníků Republikánské lidové strany (CHP). Kromě toho soud zrušil výsledky...

3. září 2025  16:51

