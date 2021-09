Putin vyrazil do škol. Jeden žák ho opravoval, druhý ho pozval na svůj kanál

Spor se týkal takzvané velké severní války, kterou vedlo Rusko za cara Petra Velikého proti Švédsku. Podle Putina trvala sedm let, zatímco žák správně uvedl, že ve skutečnosti se válčilo v letech 1700 až 1721, tedy jednadvacet let. Putin hned žákovi poděkoval za opravu.

„Jsme přesvědčeni, že nikdo dítě nevyloučí, a tím spíše dítě tak talentované a s takovými znalostmi. Nebyla to žádná drzost,“ prohlásil před novináři prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov.

Kreml podle něj nesdílí stanovisko ředitelky školy, která údajně označila chování žáka za „drzost vlastní mládí“ a za projev nezkušenosti ve styku s důležitými lidmi. Žák měl podle ní projevit skromnost a neopravovat prezidenta. Skromnosti se však naučí až s věkem.

„Rozhodně s ředitelkou školy nesouhlasíme a doufáme, že chování žáka nepodrobí kritice,“ řekl Peskov podle agentury TASS. Mluvčí připomněl, že sám Putin často opravuje jiné ohledně přesnosti a správnosti faktů.

Putin má sice „skutečně fenomenální znalosti o dějinách“, ale vždy je připraven vyslechnout upřesnění, ať z úst dítěte či odborníka. „Chlapec je chlapík! Doufáme, že ho nikdo kritizovat nebude,“ prohlásil mluvčí Kremlu.

Peskov sice nevyslovil jméno chlapce, ale podle listu Kommersant si prezidenta troufl opravit Nikanor Tolstyč. Deník zažertoval, že každopádně Nikanora nepošlou do vyhnanství dále než za polární kruh do Vorkuty. Do tamní školy číslo 35 totiž žák dochází.

Kam se mám zapsat, nechápal prezident

Ruského prezidenta na moment vyvedl z míry i další žák. Desetiletý Jegor se totiž Putina zeptal, jestli by se nestal odběratelem jeho YouTube kanálu. „Mám svůj vlastní program na kanálu Red Fork. Zapíšete se tam prosím? Udělá mi to velkou radost,“ tázal se školák.

Hlavu státu také poprosil o vyčištění planety. Na to mu Putin odvětil, že už vyčlenil fondy přesně na to. „Ale kam chceš, abych se zapsal, Jegore? Co že to mám podepsat? Nerozuměl jsem. „Co mám podepsat?“ nechápal osmašedesátiletý prezident.

Jegor mu proto vysvětlil, že mluví o sociálních médiích. „A ha!“ došlo Putinovi. „Ok. Na tvůj kanál?“ dodal. Není jasné, zda to pak skutečně udělal, píše list The Times. Chlapec nadšený do videoher, Lega a životního prostředí tak do pár hodin od setkání s prezidentem získal zhruba dva tisíce nových sledujících.