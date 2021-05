Rusko je obrovité a svým nepřátelům vyrazí zuby, pohrozil Putin

„Všichni nás chtějí někam kousnout nebo od nás něco odhryznout, ale měli by vědět, že jim zuby vyrazíme tak, aby kousat nemohli,“ prohlásil Putin podle agentury Interfax. Zárukou je podle šéfa Kremlu rozvoj ruských ozbrojených sil.

Putin je v Rusku znám svou zálibou v siláckých řečech. Svého času sliboval čečenské teroristy „odkráglovat v kadibudkách“ či – v době krátké rusko-gruzínské války o separatistické provincie na jižním Kavkaze – sliboval pověsit tehdejšího gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho za genitálie do průvanu.

Naší obrovitosti se všichni bojí

Tentokrát se ruský prezident odvolal na názor ruského vládce z předminulého století, cara Alexandra III., že „naší obrovitosti se všichni bojí“, tedy že Rusko vyvolává ve světě strach svými rozměry a že jakmile Rusko začne sílit, hned se najde důvod k omezení jeho rozvoje.

Dokonce i po rozpadu Sovětského svazu, kdy Rusko přišlo o třetinu potenciálu, se jeho území komusi podle Putina zdá příliš velké, protože Rusko zůstává největší zemí na světě a 146 milionů Rusů se nezdá až tak mnoho v porovnání se státy, které mají stovky milionů obyvatel.



„Kdosi se dokonce odvážil veřejně hovořit, že je prý nespravedlivé, že Rusku – jen jediné zemi – patří bohatství Sibiře. Je divné poslouchat takové věci, zvláště veřejně, ale občas zazní,“ řekl Putin, aniž by kohokoliv jmenoval.

Některá ruská média, například server Newsru.com, upozornila, že Putin se odvolává na 15 let starý „fake“ připisující výrok o nespravedlivém ruském ovládnutí Sibiře někdejší americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové z let 1997 až 2001, která ale svého času oficiálně popřela, že by něco takové kdy pronesla.

Spolupracujme, svět bude bezpečnější

Mezi Ruskem a USA nyní panují velmi napjaté vztahy. Rusko minulý pátek zařadilo Spojené státy spolu s Českem na seznam zemí, které nejsou přátelské. Americký ministr zahraničí Antony Blinken se ve středu v Reykjavíku sešel se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Toho varoval, že pokud se Rusko bude chovat vůči Spojeným státům nebo jejich spojencům agresivně, Washington na to odpoví. Myslí si, že svět by byl bezpečnější, pokud by Spojené státy a Rusko spolupracovaly. Existuje podle něho mnoho oblastí, ve kterých se americké a ruské zájmy protínají.



Schůzka ministrů však zásadnější průlom nepřinesla. Lavrov odmítl odpovědět, zda Moskva souhlasí s navrhovaným rusko-americkým summitem. Řekl, že doufá, že lídři obou zemí najdou způsob, jak dále zlepšit vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy.



Podle Lavrova existují „zásadní rozdíly v tom, jak hodnotíme mezinárodní situaci“, Moskva je podle něho ale připravená o všech otázkách diskutovat.

Šlo také o první osobní schůzku na tak vysoké úrovni od lednového nástupu současného amerického prezidenta Joea Bidena do úřadu. Příští měsíc by se ve snaze mrazivé vztahy zlepšit mohl sejít Biden s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.