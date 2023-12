Popros o odpuštění! Putin vzpomínal, jak ho v dětství ztrestala máma

„Tak co, poprosíš o odpuštění?“ Psala se polovina padesátých let a v leningradské komunálce, kde se Putinovi tísnili ještě s jednou rodinou, panovala hutná atmosféra. Takhle malý Vova maminku neznal, většinou ho hýčkala. O první dva syny přišla a Vladimir se dělnici narodil až v jednačtyřiceti letech.

Za co se na něj tehdy rozzlobila, to Vladimir Putin minulý týden při setkání s představiteli Hnutí prvních neuvedl. Historie však prý skončila dobře. Maminka se uklidnila a s neposlušným synátorem se usmířila.

„Začala mě líbat, sama mě z toho kouta vytáhla a tím to všechno skončilo. Ale jak to udělala, to je na samostatný rozhovor,“ uvedl jednasedmdesátiletý politik, který v čele Ruska stojí už téměř čtvrt století a minulý týden oznámil, že příští rok bude opět obhajovat funkci.

Hnutí prvních bylo založeno minulý rok při stém výročí založení sovětského Pionýra. Jeho cílem je organizovat děti ve věku šest až osm let a vychovávat je „na základě tradičních ruských duchovních a morálních hodnot“. Podle analytiků je součástí snah putinovského režimu resuscitovat sovětské organizace, které děti provedly od prvního stupně základní školy až po vstup do strany.