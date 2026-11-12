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Putin v lednu umře, ruské cíle zůstanou. Scénář počítá s příměřím i válkou v Pobaltí

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  15:06
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Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner v Moskvě jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (6. září 2026) | foto: AP

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Americký think-tank RAND Corporation představil hypotetický scénář, podle kterého by smrt ruského prezidenta v následujících letech mohla odstartovat řadu událostí. Analýza vychází z úmrtí Vladimira Putina v lednu 2027, následným mocenským bojem v Kremlu a nakonec i s přímým vojenským střetem Ruska s NATO včetně ruského útoku na estonské město Narva.

Podle modelového scénáře by se po Putinově smrti dostal k moci bývalý generál FSB. Nové vedení by pod tlakem okolností souhlasilo s příměřím na Ukrajině, které by zprostředkovaly Spojené státy, Velká Británie a další evropské země. Ruské strategické cíle by se však nezměnily a mírová jednání by postupně ztroskotala. Válka by tak přešla do fáze zmrazení.

V Rusku by mezitím narůstala nespokojenost a Kreml by stupňoval hybridní útoky proti členským zemím NATO. Součástí kampaně by byla dezinformační operace, která by obyvatele východní Evropy hovořící rusky vykreslovala jako oběti pronásledování.

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Zásadní zlom by nastal v květnu 2030 v estonské Narvě, kde by Rusko vyvolalo nepokoje a kam by následně vyslalo vojska s odůvodněním, že chrání ruskojazyčné obyvatelstvo. NATO by reagovalo aktivací článku 5 Severoatlantické smlouvy, který stanovuje princip kolektivní obrany.

Boje by se rozšířily do Pobaltí, severní Evropy i Británie. V listopadu 2030 by Moskva prohlásila obsazení Narvy za vítězství a nabídla příměří. Zpráva varuje, že další zamrzlý konflikt by mohl oslabit důvěryhodnost NATO a destabilizovat evropskou bezpečnost.

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Analýza obsahuje také doporučení pro britskou vládu, jak se připravit na případný konflikt a lépe zabezpečit kritickou infrastrukturu.

RAND zdůrazňuje, že nejde o předpověď ani o tvrzení, že k popsaným událostem skutečně dojde. Jde o jeden z několika možných scénářů, které analytici modelují, aby pomohli lépe porozumět bezpečnostním rizikům a připravit se na různé krizové situace.

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RAND Corporation je americká nezisková výzkumná organizace, která se dlouhodobě zabývá otázkami obrany, mezinárodní bezpečnosti a veřejné politiky. Její analýzy a studie využívají mimo jiné americká vláda a ministerstvo obrany. Smyslem podobných modelových scénářů je včas odhalit možná rizika, prověřit reakce spojenců a hledat způsoby, jak případným konfliktům předcházet.

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