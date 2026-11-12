Podle modelového scénáře by se po Putinově smrti dostal k moci bývalý generál FSB. Nové vedení by pod tlakem okolností souhlasilo s příměřím na Ukrajině, které by zprostředkovaly Spojené státy, Velká Británie a další evropské země. Ruské strategické cíle by se však nezměnily a mírová jednání by postupně ztroskotala. Válka by tak přešla do fáze zmrazení.
V Rusku by mezitím narůstala nespokojenost a Kreml by stupňoval hybridní útoky proti členským zemím NATO. Součástí kampaně by byla dezinformační operace, která by obyvatele východní Evropy hovořící rusky vykreslovala jako oběti pronásledování.
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Zásadní zlom by nastal v květnu 2030 v estonské Narvě, kde by Rusko vyvolalo nepokoje a kam by následně vyslalo vojska s odůvodněním, že chrání ruskojazyčné obyvatelstvo. NATO by reagovalo aktivací článku 5 Severoatlantické smlouvy, který stanovuje princip kolektivní obrany.
Boje by se rozšířily do Pobaltí, severní Evropy i Británie. V listopadu 2030 by Moskva prohlásila obsazení Narvy za vítězství a nabídla příměří. Zpráva varuje, že další zamrzlý konflikt by mohl oslabit důvěryhodnost NATO a destabilizovat evropskou bezpečnost.
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Analýza obsahuje také doporučení pro britskou vládu, jak se připravit na případný konflikt a lépe zabezpečit kritickou infrastrukturu.
RAND zdůrazňuje, že nejde o předpověď ani o tvrzení, že k popsaným událostem skutečně dojde. Jde o jeden z několika možných scénářů, které analytici modelují, aby pomohli lépe porozumět bezpečnostním rizikům a připravit se na různé krizové situace.
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RAND Corporation je americká nezisková výzkumná organizace, která se dlouhodobě zabývá otázkami obrany, mezinárodní bezpečnosti a veřejné politiky. Její analýzy a studie využívají mimo jiné americká vláda a ministerstvo obrany. Smyslem podobných modelových scénářů je včas odhalit možná rizika, prověřit reakce spojenců a hledat způsoby, jak případným konfliktům předcházet.