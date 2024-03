První cesta v novém funkčním období. Putin v květnu vyrazí do Číny

Zprávu o chystané Putinově cestě do Číny potvrdilo nezávisle na sobě pět zdrojů, uvedla agentura Reuters. Dva z nich uvedly, že Putinova návštěva Číny by mohla předcházet plánované cestě Si Ťin-pchinga do Evropy. Jeden ze zdrojů agentuře řekl, že Putin se patrně do asijské země vydá v druhé polovině května.

Někteří zahraniční diplomaté a političtí komentátoři podle Reuters očekávají, že Putin by si Čínu mohl zvolit za cíl své první zahraniční cesty v novém funkčním období. Do něho bude uveden 7. května. Čína stejně jako Indie nebo Severní Korea byly mezi zeměmi, které Putinovi k dalšímu vítězství v ruských prezidentských volbách pogratulovaly.

Rusko a Čína podle Reuters v poslední době upevnily obchodní i vojenské vztahy. Čína stejně jako Rusko čelí západním sankcím, i když v menší míře. Krátce před ruským vpádem na Ukrajinu v únoru 2022 země během Putinovy návštěvy Pekingu ohlásily „neomezené“ partnerství.

Naposledy se Putin se svým čínským protějškem setkal v říjnu loňského roku na okraj summitu k plánu takzvané nové Hedvábné stezky. Čínský prezident byl předtím v březnu na třídenní návštěvě v Moskvě.

Ruské prezidentské volby trvaly od pátku do neděle a vyvolaly ostrou kritiku Západu, který je označil za nesvobodné a odsoudil, že Moskva vypsala hlasování i na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.