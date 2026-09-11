Rusko a Indie posílí vztahy i obchod. Módí a Putin jednali také o obraně či energetice

„Vyměnili si názory na konflikty v západní Asii a v oblasti Černého moře, které mají dopad na námořní obchod a bezpečnost indických námořníků. Módí zopakoval, že konflikty by se měly řešit dialogem a diplomacií a že Indie je připravena pomoci v mírových snahách,“ uvedlo v prohlášení indické ministerstvo s odkazem na válku v Íránu a na rusko-ukrajinský konflikt.
Oba státníci se podle resortu také shodli, že budou nadále usilovat o další posílení zvláštního a privilegovaného strategického partnerství. Do roku 2030 chtějí zvýšit objem vzájemného obchodu na 100 miliard dolarů (přes dva biliony Kč), a to z téměř 70 miliard dolarů v letech 2024 až 2025.
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Rusko se dočkalo benzinu z Indie. Kvůli dvojnásobné ceně ale zůstává v přístavech
Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy, což je vnímáno jako finanční podpora Moskvy, která v únoru 2022 zahájila vojenskou invazi na Ukrajinu. Rusko kvůli tomu čelí rozsáhlým západním sankcím.
Indie se snaží odolávat tlaku na omezení tohoto obchodu s tím, že její početná populace a ekonomika potřebují cenově dostupné a spolehlivé dodávky energií. Válku na Ukrajině lze podle Dillí vyřešit pouze prostřednictvím dialogu a diplomacie, nikoli tím, že některé státy s Ruskem zastaví obchod s energiemi, kovy nebo hnojivy.
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Alternativa G7 sílí. Do BRICS vstoupila Indonésie, ve hře i Malajsie a Thajsko
Podíl Ruska na dovozu ropy do Indie letos vzrostl, v červenci dosáhl rekordních 51 procent. Přerušení dodávek z Blízkého východu totiž zvýšilo závislost indických rafinerií na ruské ropě. Podle indických médií se tento podíl v srpnu nejspíše snížil, protože nákupy ruské ropy zvýšila Čína.
Skupinu rozvíjejících se ekonomik BRICS tvoří 11 států a dalších deset je partnerskými zeměmi.
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9. července 2024