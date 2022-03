KOMENTÁŘ: Psychologie lži. Jak vážná je chorobná lhavost Vladimira Putina

Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině. Válce však předcházely neúspěchy na hospodářském a politickém poli, na to nezapomínejme. Vladimiru Putinovi to však zřejmě nestačilo a rozhodl se Rusko vrhnout ještě do hlubší propasti, píše ve svém komentáři pro MF DNES ruský podnikatel žijící v ČR Vitalij Ginzburg.