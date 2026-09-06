Podstatné plány, řekl Bílý dům ke schůzce s Putinem. Američané odletěli do Polska

„Vyslanci (Witkoff a Kushner) projednali podstatné plány pro další kroky, které budou oznámeny v nadcházejících týdnech, a těší se na zítřejší (nedělní) stejně produktivní setkání na Ukrajině,“ sdělil v noci na neděli Bílý dům.
Americký prezident Donald Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem. „Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl Trump, který se o ukončení války Ruska s Ukrajinou snažil už po návratu do Bílého domu loni v lednu. Několik kol jednání ale mír nepřinesla a úsilí Washingtonu polevilo letos kvůli válce USA a Izraele s Íránem. Už minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké zpravodajské služby CIA John Ratcliffe.
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Putin tři hodiny jednal s americkou delegací. Kyjevem navržené příměří odmítl
Jednání v Kremlu trvala podle agentury TASS v sobotu tři hodiny a kromě Putina se jich za ruskou stranu účastnil i jeho zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro jednání s USA Kirill Dmitrijev. Ušakov posléze jednání označil za konstruktivní a maximálně upřímná. Uvedl také, že ruský prezident opět zdůraznil potřebu řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu a že se dohodli, že Trump a Putin zůstanou v kontaktu.
Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014, na což Moskva reagovala anexí Krymu a vyvoláním povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny proti nové prozápadní vládě v Kyjevě.
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Podle webu Flightradar24 boeing s americkou delegací přiletěl z Moskvy do Řešova v neděli v 1:30 SELČ. Významné osobnosti navštěvující Ukrajinu od začátku ruské invaze v únoru 2022 obvykle cestují vlakem ze sousedních zemí.
Putin v sobotu podle svého mluvčího Dmitrije Peskova oznámil, že Rusko v souvislosti s příjezdem americké delegace do Ruska a následně na Ukrajinu pozastaví na tři dny vzdušné útoky na Kyjev. Podobně se podle Zelenského také Ukrajina až do pondělí zdrží útoků na Moskvu.