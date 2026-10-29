Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Putin označil Muska za génia. Rusko je s ním v kontaktu kvůli satelitům, tvrdí

Autor:
  8:31
Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s americkým vyslancem Stevem...

Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s americkým vyslancem Stevem Witkoffem. (21. října 2026) | foto: Reuters

Elon Musk (3. února 2025)
Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...
Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)
25 fotografií
Ruský prezident Vladimir Putin označil amerického podnikatele Elona Muska za génia. Zároveň řekl, že je s ním a dalšími americkými představiteli v kontaktu kvůli satelitním sítím.

Putin se k tématu vyjádřil při vystoupení ministra pro digitální rozvoj Maksuta Šadajeva, který uvedl, že Rusko už vypustilo více než 30 satelitů, a to se záměrem vybudovat svůj vlastní systém po vzoru amerického Starlinku.

Musk obnovil Ukrajině přístup ke Starlinku, tvrdí Trump

„Chci zdůraznit, že se jedná teprve o náš první krok. Elon Musk je génius, skutečný génius,“ řekl podle Reuters Putin.

Šadajev následně uvedl, že Muskova společnost SpaceX má na nízké oběžné dráze více než pět tisíc satelitů. Podle nezávislého sledovacího webu Orbital Radar se však jejich skutečný počet blíží 10 tisícům.

„Má jich více než 5 000, my teprve začínáme. Jsme ale hrdí na to, že jsme se do toho pustili takhle samostatně,“ prohlásil Putin. Rusko podle něj nyní potřebuje přejít od kvality ke kvantitě.

„Jsme v úzkém kontaktu s našimi americkými partnery – včetně pana Muska –, protože je velmi důležité, abychom si na oběžné dráze navzájem nepřekáželi a aby byla zachována určitá úroveň disciplíny a pořádku,“ dodal ruský vládce.

Jak podotýká Reuters, Putinovo tvrzení je překvapivé zejména kvůli tomu, že Starlink vyvíjený Muskovou společností SpaceX využívá ukrajinská armáda během války s Ruskem.

23. října 2026
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

Kalousek ocenil, že Pavel vyslovil nesouhlas s projídáním budoucnosti

Projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále u příležitosti Dne vzniku...

Projev prezidenta Petra Pavla ke státnímu svátku a před udělováním státních vyznamenání oceňují politici, a to jak současní, tak bývalí. „Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíc oceňuji tu část projevu...

28. října 2026  21:09,  aktualizováno  29. 10. 8:37

Při nehodě autobusu na Chebsku se zranili dva lidé, zásah komplikovala námraza

U Horního Kramolína havaroval autobus. Dva lidé utrpěli zranění. (29. října...

Na silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval linkový autobus, ve kterém cestovalo 12 lidí a řidič. Na místě zasahují složky IZS. Autobus bylo po nehodě nutné stabilizovat a...

29. října 2026  8:36

Putin označil Muska za génia. Rusko je s ním v kontaktu kvůli satelitům, tvrdí

Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s americkým vyslancem Stevem...

Ruský prezident Vladimir Putin označil amerického podnikatele Elona Muska za génia. Zároveň řekl, že je s ním a dalšími americkými představiteli v kontaktu kvůli satelitním sítím.

29. října 2026  8:31

Největší zbrojení od druhé světové. Australský ministr varoval před Čínou

Čínská fregata vypouští protilodní raketu během vojenského cvičení ve vodách ve...

Sílící čínská vojenská přítomnost vytváří v jihovýchodní Asii napětí, řekl australský ministr obrany Richard Marles a vyzval spojence v regionu k prohloubení spolupráce. Peking vysílá do sporných...

29. října 2026  7:28

Náročná operace. Stavidly v Terezíně prosakuje voda, před opravou „vysuší“ řeku

Historická nápustní stavidla terezínské pevnosti projdou opravou. Unikátní technickou památkou z 18. století, která je stále funkční, totiž začala prosakovat voda.

Historická nápustní stavidla terezínské pevnosti projdou opravou. Unikátní technickou památkou z 18. století, která je stále funkční, totiž začala prosakovat voda. Rekonstrukce nebude jednoduchá – v...

29. října 2026  7:22

USA se snaží oživit mírové rozhovory s Íránem. Trump je útoku stále nakloněn

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....

Americký viceprezident J.D. Vance zaslal dopis šéfovi íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsenu Rezáímu ve snaze oživit mírové rozhovory. Vance tak učinil na pokyn prezidenta Donalda Trumpa.

29. října 2026  7:05

Zájem o protézy v Rusku roste. Z Německa jich dováží pětkrát více než před válkou

ilustrační snímek

Rusko nakupuje v Německu pětkrát více protéz rukou a nohou, než před válkou proti Ukrajině. Napsal to časopis Forbes ve svém ruském vydání s odvoláním na vlastní analýzu údajů evropského...

29. října 2026  6:51

V závěru týdne se ochladí. Na horách bude sněžit, v noci může mrznout

ilustrační snímek

Závěr týdne přinese do Česka přeháňky, na horách přitom může i sněžit. Postupně se ochladí. Teploty se při vyjasnění v noci mohou dostat i pod bod mrazu, přes den pak o víkendu vystoupí nejvýše na 10...

29. října 2026  6:30

Nové vedení Brna slibuje omezení aut i více bytů. Chce oprášit projekty ze šuplíku

Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. (23....

Za největší slib nastupující koalice pod vedením lidovců se dá označit zlevnění šalinkarty na čtvrtinu, tedy 1 200 korun pro Brňany za rok. Novinka má být zejména motivací pro všechny, kteří si dosud...

29. října 2026  5:17

Deset procent sleva za hotovost. Některé restaurace odrazují od plateb kartou

Premium
ilustrační snímek

Některé restaurace a hospody v Česku zvýhodňují hosty, kteří místo karty vytáhnou při placení bankovky a mince. Oficiálně se k této praxi vyjadřovat nechtějí, podle odborníků se tím však ve finále...

29. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Konzul vzdoroval v Marseille nacistům. Příběh oceněného zůstal dlouho neznámý

Premium
Vladimír Vochoč na policejní fotografii z roku 1953

Co potřebujete jako důkaz existence státu? Vlajku? Hymnu? Vládu? Armádu? Vladimír Vochoč ukázal, že někdy k tomu stačí jeden jediný zarputilý úředník. Muž, který za druhé světové války po pádu...

29. října 2026

Padesát za litr je stále málo. Drahá nafta nenutí dopravce k hledání alternativ

Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší...

Ceny nafty se i přes zastropování marží blíží padesáti korunám za litr. Ačkoliv u osobních aut drahá paliva přechodně výrazně zvýšila prodeje elektroaut, v nákladní dopravě se zatím s přechodem od...

29. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.