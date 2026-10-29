Putin označil Muska za génia. Rusko je s ním v kontaktu kvůli satelitům, tvrdí

Putin se k tématu vyjádřil při vystoupení ministra pro digitální rozvoj Maksuta Šadajeva, který uvedl, že Rusko už vypustilo více než 30 satelitů, a to se záměrem vybudovat svůj vlastní systém po vzoru amerického Starlinku.
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„Chci zdůraznit, že se jedná teprve o náš první krok. Elon Musk je génius, skutečný génius,“ řekl podle Reuters Putin.
Šadajev následně uvedl, že Muskova společnost SpaceX má na nízké oběžné dráze více než pět tisíc satelitů. Podle nezávislého sledovacího webu Orbital Radar se však jejich skutečný počet blíží 10 tisícům.
„Má jich více než 5 000, my teprve začínáme. Jsme ale hrdí na to, že jsme se do toho pustili takhle samostatně,“ prohlásil Putin. Rusko podle něj nyní potřebuje přejít od kvality ke kvantitě.
„Jsme v úzkém kontaktu s našimi americkými partnery – včetně pana Muska –, protože je velmi důležité, abychom si na oběžné dráze navzájem nepřekáželi a aby byla zachována určitá úroveň disciplíny a pořádku,“ dodal ruský vládce.
Jak podotýká Reuters, Putinovo tvrzení je překvapivé zejména kvůli tomu, že Starlink vyvíjený Muskovou společností SpaceX využívá ukrajinská armáda během války s Ruskem.
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23. října 2026