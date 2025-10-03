„Vladimire Vladimiroviči, proč posíláte tolik dronů do Dánska?“ ptal se ruského prezidenta moderátor. „Už to nebudu dělat,“ odpověděl s lehce ironickým tónem Putin.
Rusko už dříve popřelo odpovědnost za incidenty, které přiměly evropské země jednat o plánech na posílení obrany proti dronům. Polské a spojenecké stíhačky minulý měsíc sestřelovaly ruské drony, které pronikly do polského vzdušného prostoru.
Vojáků máme dostatek, na provokace Evropy odpovíme, varoval Putin
Ruské vojenské lodě v pátek také opakovaně pluly nebezpečně blízko dánských armádních plavidel, řekl šéf dánské rozvědky. Existuje velké riziko sabotáže, dodal.