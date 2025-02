Cesta mezi Mnichovem a Rijádem byla krátká. Jak se říká, od nenávisti k lásce je jen krok. Na této cestě mě téměř nic a nikdo nešokoval. Trump, Putin, Vance, Lavrov, Rubio, Dmitrijev, Macron, Scholz, Merz, Starmer – všichni víceméně jednali v rámci předem určených rolí.

Každý řekl a udělal přesně to, co už dlouho plánoval a opakovaně sliboval. V podstatě nám slíbili zradu a tajnou dohodu – a také jsme ji skutečně dostali. A to, že jsme až do poslední chvíle nevěřili, že se vše odehraje přesně tak, jak se stalo, je náš problém, ne problém „zrádců“ (ach, zase to slovo).

Ale je tu jeden člověk, který překvapil. Opravdu překvapil. Snad poprvé od léta 2023. Tím člověkem je Zelenskyj. Byl jediný, kdo překročil mantinely role, která mu byla přisouzena – role Edvarda Beneše. Z hlediska historie už není důležité, co s ním bude dál – pravděpodobně nic dobrého – důležité je, že už podruhé za tři roky narušil předem daný scénář. A to si lidé zapamatují.

Vladimir Pastuchov Ruský právník a politický komentátor, je považován za předního odborníka na ruskou politiku. Působil v médiích Novaja Gazeta či Echo Moskvy. Posledních deset let pracuje jako vědecký pracovník na University College v Londýně. Jeho postřehy na Telegramu sleduje více než 150 tisíc lidí. Tento text vychází s laskavým svolením autora.

Zelenského před Mnichovem očividně lámali a snažili se ho dotlačit do „bodu souhlasu“ s plánem, který byl už dávno veřejným tajemstvím: příměří podél současné linie fronty, konání voleb (po nichž měl podle scénáře zmizet ze scény) a následné nekonečné debaty o míru.

Tento plán by umožnil Putinovi a Trumpovi v klidu pracovat na „normalizaci“ za zády nejen Ukrajiny, ale celé Evropy. Všechno by se mohlo vyřešit docela rychle, téměř za 24 hodin, jak sliboval Trump. Jen kdyby nebylo zoufalé tvrdohlavosti Zelenského. Opět rozhodil již vymezenou situaci, takže finále ukrajinského válečného dramatu vzdálilo. Jako linie horizontu, když se k ní přiblížíme.

Zelenskyj během několika dní třikrát řekl „ne“. Ne Putinovi, ale Trumpovi. Ne setkání (včetně toho v Rijádu), kde by nebyl hlavní figurou. Ne volbám na Ukrajině před „úplnou normalizací“. Ne proměně Ukrajiny v „nové Pobřeží slonoviny“ bez bezpečnostních záruk (pokud správně chápu, s garancemi by o tom snad i jednal). To je v jeho situaci – a v situaci celé Ukrajiny – skutečně odvážné.

V posledních dnech se nabízelo srovnání Zelenského s Navalným. Takové srovnání je nepopulární jak v Rusku, tak na Ukrajině. Přesto jsou to právě tito dva muži, kteří dokázali všechny překvapit svou bezhlavou odvahou. Jaká bude cena této odvahy pro ně samotné a ještě více pro ty, které vedou, to je jiná – a velmi složitá – otázka. Ale nelze na to zapomenout.