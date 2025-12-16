Kývala se, pak spadla na parkoviště. Vítr vyvrátil brazilskou repliku sochy Svobody

Replika ikonické sochy stála od roku 2020 před tehdy nově otevřeným obchodním střediskem řetězce Havan.
Skácela se při větru, který v regionu v nárazech přesahoval 90 kilometrů za hodinu. Společnost Havan okolí incidentu okamžitě uzavřela, informuje server Mixvale.
Brazilská verze sochy Svobody dosahovala i s podstavcem výšky 35 metrů. Zřítila se samotná 24 metrů vysoká socha instalovaná na 11metrovém podstavci. Společnost Havan ujišťuje, že měla potřebné technické osvědčení.
Socha se zřítila odpoledne. Ze záběrů pořízených svědky je patrné, že vítr ji nejdříve nakláněl, až se úplně zřítila na parkoviště pro zákazníky obchodního centra. Těsně předtím někteří lidé přemístili své automobily do bezpečné vzdálenosti.
Firma Havan v prohlášení slíbila, že zajistí technickou inspekci, která vyšetří příčiny incidentu. K odstranění zřícené konstrukce byly mobilizovány specializované týmy.
