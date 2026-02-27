Vítězní zelení, za nimi Farage. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama

Autor: ,
  9:32
Doplňovací parlamentní volby v obvodu Gorton a Denton v jihovýchodním Manchesteru vyhrála kandidátka zelených Hannah Spencerová. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK, vládní labouristé obsadili třetí místo. Porážka ještě zvyšuje tlak na britského premiéra Keira Starmera, který čelí nepopularitě ve volebních průzkumech a kauzám spojeným s vazbami zástupců jeho strany na amerického sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina.
V doplňovacích volbách v obvodu Gorton and Denton zvítězila kandidátka zelených...

V doplňovacích volbách v obvodu Gorton and Denton zvítězila kandidátka zelených Hannah Spencerová. Na snímku slaví s šéfem strany Zackem Polanskim. (27. února 2026) | foto: ČTK

Kandidát strany Reform UK Matt Goodwin, který se umístil druhý v doplňovacích...
Britský premiér Keir Starmer hovoří na začátku zasedání vlády u příležitosti...
Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)
Britský premiér Keir Starmer (5. února 2026)
21 fotografií

Zelení v doplňovacích volbách získali 40,7 procenta hlasů, druhá strana Reform UK populisty Nigela Farage si odnesla 28,7 procenta hlasů. Labouristé, jimž tento obvod dosud patřil, získali 25,4 procenta hlasů. Vítězka voleb v Dolní sněmovně nahradí poslance Andrewa Gwynnea, který ze zdravotních důvodů odstoupil. Zelení tak budou mít v 650členném zákonodárném sboru pět zástupců.

„Vy z Gortonu a Dentonu, kteří se cítíte zapomenutí a osamocení, já vás vidím a budu za vás bojovat,“ uvedla po oznámení vítězství Spencerová, místní radní a instalatérka. Také se omluvila svým zákazníkům, že bude muset některé jejich objednané termíny zrušit, protože míří do parlamentu.

Popularita labouristů po půldruhém roce u vlády výrazně klesla a ve volebních průzkumech jsou daleko za Reform UK, přibližně s podobnou podporou jako opoziční konzervativci. Některé hlasy ve straně mluví o možném nahrazení Starmera, většina členů však dosud za premiérem stojí. Volební výsledek však dále oslabuje jeho pozici před komunálními volbami a volbami do skotského a velšského parlamentu, které se konají v květnu.

Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci

Reuters i AP píší, že výsledek voleb je příkladem toho, jak se britští voliči stávají nestálejšími, klesá jejich loajalita a roste podpora dříve méně zastoupených a nových stran na pravici i levici politického spektra. Zelení doplňovací volby do britského parlamentu vyhráli poprvé. Donedávna měli v Dolní snměovně jednotky poslanců, stejně jako Reform UK, to se po příštích volbách pravděpodobně výrazně změní.

Na celostátní úrovni dosahuje dvouciferných výsledků ve volebních průzkumech pět stran včetně zelených, Reform UK a centristických Liberálních demokratů, což může ohrozit dosavadní střídání labouristů a konzervativců u moci.

Zrádci v Londýně. Konzervativci krvácejí, jejich hvězdy dezertují k Farageovi

Hlavní výzvou pro současnou vládu v příštích volbách bude podle Reuters pravděpodobně Reform UK, nicméně dnešní výsledky ukazují, že by mohla mít potíže zvítězit zejména v etnicky rozmanitých městských volebních obvodech.

Vstoupit do diskuse

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Vítězní zelení, za nimi Farage. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama

V doplňovacích volbách v obvodu Gorton and Denton zvítězila kandidátka zelených...

Doplňovací parlamentní volby v obvodu Gorton a Denton v jihovýchodním Manchesteru vyhrála kandidátka zelených Hannah Spencerová. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK, vládní labouristé...

27. února 2026  9:32

Jeden z nejvtipnějších. Zemřel Rob Grant, scenárista kultovního Červeného trpaslíka

Z filmu Červený trpaslík: Země zaslíbená

Britský scenárista a spisovatel Rob Grant, známý především jako spolutvůrce kultovního seriálu Červený trpaslík, zemřel ve věku sedmdesáti let. Patřil k autorům, kteří dokázali spojit žánr science...

27. února 2026  9:16

Kanadský vzkaz Trumpovi. Armáda hlásí největší přísun rekrutů od studené války

Kanadský premiér Mark Carney navštívil vojáky na vojenské základně v Trentonu....

Kanadská armáda zažívá nečekaný zájem lidí o vstup do jejích řad. Některé výcvikové školy hlásí největší počty nových rekrutů od konce studené války. Kanadští představitelé to přičítají současnému...

27. února 2026  9:15

Okamura přijal pozvání do Otázek Václava Moravce, v pořadu bude po devíti letech

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura obdržel po devíti letech pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce. Mluvčí hnutí SPD Lenka Čejková v pátek ráno redakci iDNES.cz potvrdila,...

27. února 2026  9:08,  aktualizováno  9:12

Okamura s Vystrčilem pokračují v Budapešti. Na jednání promluví Orbán

V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku předseda...

Od našeho zpravodaje v Budapešti Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) pokračují druhým dnem na jednání Visegrádské čtyřky v Maďarsku. V pátek českou delegaci čeká konference se zeměmi...

27. února 2026  8:49

RECENZE: Krvavý literární survival. Na kult však Údolí Winterset ještě nedosáhne

Jonathan Edward Durham

Psát o románu Údolí Winterset, jímž debutuje americký spisovatel Jonathan Edward Durham, je velmi ošemetné. Jeho děj je totiž, zejména v první polovině, postaven na matení, znejisťování a...

27. února 2026  8:26

Recidiva nehrozí. Soud projedná ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Návrh na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy bude v pátek na veřejném zasedání projednávat Okresní soud v Mladé Boleslavi. Senior byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za...

27. února 2026  8:21

Paramount vyhrál bitvu o Warner Bros, Netflix odmítl zaplatit víc

ilustrační snímek

Netflix odmítl zvýšit svou nabídku na koupi filmových studií a streamovací divize Warner Bros. Discovery (WBD), informovaly agentury Reuters a AP. Tento překvapivý krok po několikaměsíční bitvě o...

27. února 2026  7:14

Jihoafrické pobřeží zaplavil rudý příliv, přemnožené řasy zabíjí ryby a korýše

Červeně zbarvená mořská voda známá jako červený příliv je vidět v přístavu...

Přemnožené mikroskopické mořské řasy zaplavily vody u západního pobřeží Jihoafrické republiky. Jev známý jako rudý příliv způsobuje hromadný úhyn korýšů a dalších mořských živočichů.

27. února 2026  6:57

Pákistánu došla trpělivost s Tálibánem, konflikt se proměnil v otevřenou válku

Pákistánští vojáci hlídkují poblíž hraničního přechodu mezi Pákistánem a...

Pákistán v pondělí ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční útoky bombardoval pozice hnutí Tálibán podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, uvedly tiskové agentury. Pákistánský...

27. února 2026  6:26

Nákup radši neodkládat. Elektronika podraží kvůli nedostatku pamětí

Ilustrační snímek

Velcí výrobci pamětí do operačních systémů notebooků, počítačů či mobilních telefonů se rozhodli dodávat primárně do velkých datových center. Kdo chtěl upgradovat počítač, za staré ceny už nenakoupí....

27. února 2026

Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta

Premium
V předchozích dnech se opět otevřely některé mateřské školky, třeba školka...

Vláda vrací do hry jen před pár lety škrtnuté školkovné i daňovou slevu pro studenty. Obojí se rozhodl z daňového systému vymazat Fialův kabinet s cílem ulevit státní pokladně. Současné ministerstvo...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.