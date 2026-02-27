Vítězní zelení, za nimi Farage. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama

Zelení v doplňovacích volbách získali 40,7 procenta hlasů, druhá strana Reform UK populisty Nigela Farage si odnesla 28,7 procenta hlasů. Labouristé, jimž tento obvod dosud patřil, získali 25,4 procenta hlasů. Vítězka voleb v Dolní sněmovně nahradí poslance Andrewa Gwynnea, který ze zdravotních důvodů odstoupil. Zelení tak budou mít v 650členném zákonodárném sboru pět zástupců.
„Vy z Gortonu a Dentonu, kteří se cítíte zapomenutí a osamocení, já vás vidím a budu za vás bojovat,“ uvedla po oznámení vítězství Spencerová, místní radní a instalatérka. Také se omluvila svým zákazníkům, že bude muset některé jejich objednané termíny zrušit, protože míří do parlamentu.
Popularita labouristů po půldruhém roce u vlády výrazně klesla a ve volebních průzkumech jsou daleko za Reform UK, přibližně s podobnou podporou jako opoziční konzervativci. Některé hlasy ve straně mluví o možném nahrazení Starmera, většina členů však dosud za premiérem stojí. Volební výsledek však dále oslabuje jeho pozici před komunálními volbami a volbami do skotského a velšského parlamentu, které se konají v květnu.
|
Šéf kabinetu britského premiéra Starmera kvůli kauze Epstein položil funkci
Reuters i AP píší, že výsledek voleb je příkladem toho, jak se britští voliči stávají nestálejšími, klesá jejich loajalita a roste podpora dříve méně zastoupených a nových stran na pravici i levici politického spektra. Zelení doplňovací volby do britského parlamentu vyhráli poprvé. Donedávna měli v Dolní snměovně jednotky poslanců, stejně jako Reform UK, to se po příštích volbách pravděpodobně výrazně změní.
Na celostátní úrovni dosahuje dvouciferných výsledků ve volebních průzkumech pět stran včetně zelených, Reform UK a centristických Liberálních demokratů, což může ohrozit dosavadní střídání labouristů a konzervativců u moci.
|
Zrádci v Londýně. Konzervativci krvácejí, jejich hvězdy dezertují k Farageovi
Hlavní výzvou pro současnou vládu v příštích volbách bude podle Reuters pravděpodobně Reform UK, nicméně dnešní výsledky ukazují, že by mohla mít potíže zvítězit zejména v etnicky rozmanitých městských volebních obvodech.