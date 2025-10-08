Vítězi loterie někdo rozstřílel luxusní auto, které si za výhru pořídil

Lidé hlásili střelbu krátce po 23. hodině, uvádí portál Focus.de. Policisté oblast uzavřeli a začali vyslýchat svědky. Sám Yildrim si poškození svého auta všiml údajně až kolem druhé hodiny ráno a kontaktoval policii.
Yildrim se stal v Německu známým v roce 2022, když v celostátní loterii vyhrál hlavní cenu 10 milionů eur. A okamžitě se začal objevovat na titulních stránkách novin díky svému luxusnímu životnímu stylu, nemovitostem a drahým autům, která si za výhru pořídil.
Do Německa přišel s rodiči ve svých 12 letech. Prošel vězením za loupež a podvod i drogovou závislostí. Život mu změnila výhra v loterii. Takřka obratem se pustil do monstrózního utrácení. Jako první si pořídil Ferrari 448 Pista a za pár dní i Porsche Turbo S2 Cabriolet.
Kompletně vyměnil šatník a pořídil si oblečení značek Gucci, Prada a Versace. V Dortmundu si koupil hospodu, v Istanbulu střešní byt a plantáž s 6000 mandloněmi pro podnikání. Ale v Německu nadále žije v bytě svých rodičů.
Také si téměř obratem pořídil novou přítelkyni. S šestatřicetiletou policistkou Candice se potkal poprvé, když ho pokutovala za rychlou jízdu. Pak údajně dlouhé měsíce ignorovala jeho zprávy a první pozvání na rande přijala až poté, co zveřejnil svou informaci o výhře v loterii.