RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Rusko už zřejmě není schopné dát dohromady ani relativně skromnější kolonu vojenské techniky,“ hodnotí letošní moskevskou přehlídku ke Dni vítězství vojenský analytik Lukáš Visingr. V Rozstřelu na iDNES.cz upozornil, že Rudým náměstím letos neprojely žádné tanky ani raketové systémy. Objevily se pouze pochodové útvary vojáků a krátká letecká ukázka.
Podle Visingra nejde o náhodu. „Ruské ozbrojené síly jsou pod velkým tlakem a potřebují všechno, co mají k dispozici, na frontě,“ uvedl. Oficiálním vysvětlením Kremlu byla „současná operační situace“, analytik ale připomíná, že Rusko má některých typů techniky jednoduše nedostatek.
Radši nic než čtyři tanky
Letošní přehlídka tak podle něj působila úplně jinak než v minulosti, kdy Moskva tradičně předváděla nejnovější zbraně a snažila se demonstrovat sílu armády. „Možná si v Kremlu spočítali, že žádné tanky vypadají lépe než čtyři nebo pět kusů,“ poznamenal.
Velkou část projevu na Rudém náměstí prezident Vladimir Putin věnoval druhé světové válce. Opět zdůrazňoval roli Sovětského svazu při porážce nacismu a zcela opomněl podíl západních spojenců. „Putin přirovnával současnou podporu Ukrajiny ze strany NATO k tomu, jak podle něj evropské země pracovaly pro válečnou mašinérii Třetí říše,“ popsal Visingr.
Vládce Kremlu zároveň vyzdvihoval „ducha ruského národa“ a sliboval vítězství ve „speciální vojenské operaci“. Podle analytika je právě propojení historického vítězství nad nacismem se současnou válkou jedním ze základních pilířů kremelské propagandy.
Bez velkých spojenců Moskvy
Výrazně slabší byla letos i zahraniční účast. Na tribuně chyběli představitelé Číny, Indie nebo Íránu, tedy dosud významných spojenců. „Byly tam jen čtyři hlavy suverénních států, například prezidenti Kazachstánu nebo Laosu,“ uvedl Visingr. Přítomni byli i zástupci téměř nikým neuznané Abcházie a Jižní Osetie či Republiky Srbské. Slovenský premiér Robert Fico sice do Moskvy přijel, samotné přehlídky se ale neúčastnil.
|
Rusko slavilo skromnou přehlídkou. Putin velebil postup na Ukrajině i sílu ducha
Moderní technika se tentokrát objevila hlavně ve filmových záběrech. Podle analytika bylo zajímavé například představení nové samohybné houfnice Giacint-K nebo laserového systému Peresvet, který má být schopen zasahovat družice na nízké oběžné dráze.
Velkou pozornost vzbudily i bezpilotní prostředky. „Poprvé se oficiálně objevil dron Geran-5 s proudovým pohonem. Je to spíš střela s plochou dráhou letu než klasický dron,“ popsal Visingr. Připomněl, že právě tyto stroje dnes tvoří hlavní část ruských útoků proti ukrajinským městům.
Bez Kim Čong-una, ale s jeho vojáky
Poprvé po Rudém náměstí pochodovali také příslušníci nově vytvořených vojsk bezpilotních systémů. Rusko se podle analytika inspirovalo Ukrajinou a vytvořilo nový druh vojsk specializovaný na drony.
Pozornost vzbudila také účast severokorejských vojáků. Kim Čong-un sice do Moskvy nepřijel, ale pochodoval tam útvar Korejské lidové armády. „Severní Korea dnes Rusku výrazně pomáhá a její vojáci se podíleli na bojích v Kurské oblasti,“ uvedl Visingr.
|
Přátelství navzdory nové železné oponě. Fico potkal Putina, na přehlídce nebyl
Podle něj je zřejmé, že letošní přehlídka měla především domácí publikum utvrdit v tom, že režim pokračuje „správnou cestou“. „Devátý květen je pro Rusko nejdůležitější svátek. Režim na odkazu vítězství nad nacismem staví velkou část své legitimity,“ míní analytik.
Zároveň ale upozornil, že v Rusku postupně roste nespokojenost obyvatel. „Dopady války a různých omezení se začínají stále víc promítat do běžného života. Otázkou je, jak dlouho ještě bude možné tuhle atmosféru udržovat,“ uzavřel Visingr.