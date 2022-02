Analytik Visingr: Putin by mohl usilovat o dosazení loutkové vlády v Kyjevě

Podle Visingra jsou současně na Ukrajině možné dva scénáře, kterými se bude snažit Rusko demonstrovat svou sílu. V prvním z nich může ruský prezident Vladimír Putin usilovat o tzv. demilitarizaci. O té ruská hlava státu mluvila ve svém projevu už ve čtvrtek ráno. „Rusové povedou vojenské operace, aby poškodili ukrajinskou armádu, zničili jejich vojenskou infrastrukturu a vojenský průmysl,“ odhaduje analytik.

V druhém případě se Rusko může snažit dostat Ukrajinu pod svůj absolutní vliv a zcela ji kontrolovat. „Může nastoupit ambicióznější scénář a Rusové na Ukrajinou mohou dosadit proruský režim,“ dodal Visingr. Podle jeho názoru mohou obsadit i některé ukrajinské instituce a do čela země instalovat někoho, kdo půjde Rusům na ruku.

Aktuálně není jisté, zda má Rusko jasně danou strategii, a je možné, že během příštích dnů bude muset improvizovat. „jejich hlavní cíl může být oslabení ukrajinské armády a následné stažení vojsk, ale i dosažení změny politického režimu,“ doplňuje.

Vojenské úmysly Ruska nám však může napovědět stav ukrajinských zbrojních závodů. „Pokud je budou chtít Rusové zničit, vše bude nasvědčovat tomu, že budou chtít Ukrajinu zmrzačit. Jestli je nezničí a budou je pouze obsazovat, budou chtít aplikovat druhý scénář a obsadí ukrajinské instituce“.

Visingr považuje okupaci celé Ukrajiny za nemožnou. Na to podle něho nemá Rusko dostatečný počet vojáků. „Rusové chtějí mít určitě pod kontrolou celou Luhanskou a Doněckou oblast, otázkou zůstává, zda budou chtít okupovat i nějaká další území,“ uvažuje analytik. Podle něho se však ruští vojáci určitě nechtějí pouštět do vleklých bojů, protože to by znamenalo dlouhý, krvavý a nejistý výsledek a zároveň by to poškodilo pověst prezidenta Putina v Rusku.

Délka bojů na Ukrajině by se podle Visingra měla odvíjet právě od toho, jaký účel války Rusové zamýšlejí. „Pokud se naplní první scénář, válka bude záležitostí několika týdnů. Pokud bude chtít Putin dosáhnout v zemi nového režimu a bude probíhat partyzánská válka, mohla by se táhnout i měsíc.“

Na Ukrajině mají své zájmy i jiné státy

Turecko a Polsko má podle Visingra strategický zájem na tom, aby Ukrajina fungovala samostatným způsobem a budou ochotni ji pomáhat. „Ty by mohly Ukrajině poskytnout neoznačené vojáky, žoldnéře,“ říká analytik.

Světová velmoc, která to hraje na obě strany, je podle Visingra Čína. Ta vydala prohlášení ve prospěch Ukrajiny, ale rétoricky podpořila i Rusko. „Čína je největší investor na Ukrajině a je možné, že ji ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádá o pomoc,“ dodává.