Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Třeba se probudíme a zjistíme, že s Putinem spadl vrtulník, říká Visingr

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Ruský režim může podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra dospět do bodu, kdy se kvůli vlastní záchraně zbaví Vladimira Putina. „Nejpravděpodobnější scénář konce války začne tím, že se ráno probudíme a přečteme si, že s Putinem spadla helikoptéra,“ řekl Visingr v pořadu Rozstřel na iDNES.cz. Mluvil také o úspěších ukrajinských útoků na ruské rafinerie, možnosti mobilizace v Rusku i o tom, proč podle něj Moskva válku strategicky prohrála už v roce 2022.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vladimir Putin nemusí skončit vojenskou porážkou na frontě. Podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra je stále reálnější varianta, že se ho zbaví samotný ruský mocenský systém.

„Já si pořád myslím, že nejpravděpodobnější scénář konce války začne tím, že se ráno probudíme a přečteme si, že s Vladimirem Vladimirovičem Putinem spadla helikoptéra. Nebo že utrpěl infarkt, že je buď mrtvý, nebo náhle těžce nemocný,“ řekl Visingr v Rozstřelu na iDNES.cz.

Podle něj by Putina mohl nahradit někdo z mocenského zákulisí. „Nějaká šedá myš. Někdo, o kom naprostá většina lidí mimo Rusko nikdy neslyšela. Podobně jako dlouho před Putinovým nástupem neslyšela o něm,“ dodal analytik.

Nové vedení by se podle Visingra následně mohlo pokusit válku ukončit. Ne kvůli změně hodnot nebo sympatiím k Ukrajině, ale kvůli záchraně systému. „Ruský systém je komplikovaný, jsou tam různé zájmové a mocenské frakce. A takový politický systém má jako hlavní zájem to, aby přežil,“ vysvětlil.

Rusko podle něj prohrálo už u Kyjeva

Visingr dlouhodobě zastává názor, že Rusko válku strategicky prohrálo už na jaře roku 2022. Tedy ve chvíli, kdy selhal původní plán rychlého ovládnutí Ukrajiny. „Ve chvíli, kdy se Rusové museli stáhnout od Kyjeva, když pochopili, že nedokážou rychle obsadit hlavní město, ovládnout celou Ukrajinu a nainstalovat tam proruský režim, tak to byla strategická porážka Ruska,“ uvedl.

Podle něj už Moskva nemá možnost původních cílů dosáhnout. „Nějaká kapitulace Ukrajiny, nějaké podřízení Rusku, to je scénář, který můžeme naštěstí vyloučit,“ dodal. Zároveň upozornil, že Putinova pozice uvnitř Ruska už není tak pevná jako dříve. Novinkou je podle něj přímá kritika prezidenta.

Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje jedno z velitelských stanovišť ruské armády na nezveřejněném místě. (3. července 2026)
Rozstřel: Lukáš Visingr - celý záznam
Lukáš Visingr, vojenský a bezpečnostní analytik
Ruský prezident Vladimir Putin řídí poradu na velitelském stanovišti ruské armády na nezveřejněném místě. (3. července 2026)
25 fotografií

„Dlouho tam fungoval princip – dobrý car, špatní bojaři. Kritika mířila na generály, ministry nebo poradce. Ale v posledních měsících čím dál častěji slyšíme, že míří přímo na Putina. To je něco nevídaného,“ řekl. Jedním z hlavních faktorů tlaku na Kreml jsou podle Visingra ukrajinské dálkové útoky na ruskou infrastrukturu. Především rafinerie.

„Ukrajinci tomu říkají dálkové nebo výbušné sankce. A ta kampaň je úspěšná,“ řekl analytik. Rusko má podle něj problém poškozené rafinerie opravovat, protože řada technologií pochází ze Západu. Výpadky se následně projevují v cenách paliv, logistice armády i každodenním životě obyvatel.

„V Moskvě si lidé dlouho mohli hrát na to, že se jich speciální vojenská operace netýká. Že je to něco, co probíhá někde daleko na Ukrajině. Ale když byla Moskva zahalena dýmem z hořících rafinerií, tohle předstírání skončilo. Válka přišla do Moskvy,“ řekl Visingr.

Jaderná zbraň? Teď?

Velmi složitá je podle něj situace také na Krymu. „Místní infrastruktura je podle všeho kousek od zhroucení. Krym je téměř odříznutý od Ruska a palivo je tam na příděl,“ popsal. Visingr se v Rozstřelu vyjádřil také k obavám, zda by eskalace konfliktu nemohla vést k použití taktické jaderné zbraně.

Podle něj není hlavní otázkou, zda Rusko jaderné zbraně má, ale jak by je dokázalo vojensky využít. „Vždycky, když někdo řekne: Rusko je jaderná mocnost, má tolik a tolik jaderných zbraní, tak říkám: dobře, ano, má. Ale k čemu by mu přesně na Ukrajině byly?“ uvedl.

Taktické jaderné zbraně byly podle něj vyvinuty pro úplně jiný typ války, například k ničení velkých koncentrací vojsk. Ty ale současné bojiště nenabízí. „Nevím, na co přesně by tam tu atomovku mohli hodit. Jak přesně by jim to pomohlo k vítězství,“ dodal.

Rusko má podle Visingra stále větší problém nahrazovat lidské ztráty a další mobilizace není vyloučená. Sama o sobě ale může být nebezpečná i pro režim. Připomněl historickou paralelu s rokem 1917 a pádem carského Ruska. Tehdy sehrála zásadní roli vzpoura mobilizovaných vojáků, které režim chtěl poslat do špatně se vyvíjející války. „Ta paralela je tady opravdu dost jasná,“ řekl Visingr.

Podle něj se proto může stát, že konec války nepřijde jedním velkým průlomem na frontě, ale změnou uvnitř samotného Kremlu. „Ukrajinské útoky k tomu směřují. Krize v hloubce systému je možná vážnější, než se může na první pohled jevit,“ uzavřel analytik.

Ukrajinské střely problémem pro ruskou obranu

Podle Visingra není současný tlak na Rusko dán jen západní pomocí, ale také tím, že Ukrajina dokázala výrazně rozjet vlastní výrobu zbraní. Především dronů a řízených střel. „Ukrajinci už nějakou dobu usilují nejen o to, aby jim Západ dodával zbraně, ale aby jim posílal peníze na to, aby oni sami mohli zvyšovat výrobu vlastních zbraní,“ vysvětlil analytik.

Jako příklad zmínil střelu FP-5 Flamingo, u které podle něj Ukrajinci mluví o produkci v řádu desítek až nižších stovek kusů měsíčně. Zároveň ale upozornil, že další navyšování výroby může narazit na dostupnost motorů.

Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje velitelské stanoviště ruské armády na nezveřejněném místě. (3. července 2026)

„Tenhle stroj používá motor z našeho letounu L-39 Albatros. Je to motor ukrajinské výroby, ale zásoba těchto motorů je omezená,“ uvedl Visingr. Zásadní podle něj je, že do fáze výroby se nyní dostávají také západní projekty zahájené v minulých letech. Výsledkem mají být velké počty levnějších střel s plochou dráhou letu.

„Na Ukrajinu se pravděpodobně začnou ve velkých počtech hrnout různé levné střely s plochou dráhou letu. A to v opravdu velkých počtech,“ řekl. Zmínil například americký projekt Rusty Dagger, britský program Brake Stop nebo nizozemskou zbraň Ruta. V řadě případů je podle něj vidět i česká stopa.

Rakety, střely, drony

„Americká střela Rusty Dagger používá motor české firmy PBS. A další česká stopa je řízená střela Narval od firmy LPP,“ popsal analytik. Pokud se podle něj podaří dostat podobné zbraně na bojiště ve velkém množství, bude to pro Moskvu zásadní komplikace.

„Pokud Ukrajinci začnou opravdu ve velkých počtech nasazovat tyhle levné střely s plochou dráhou letu, bude to pro ruskou protivzdušnou obranu hodně zásadní problém,“ řekl. Podle Visingra válka zároveň ukazuje, že staré rozdělení na rakety a drony přestává platit. Moderní systémy často kombinují prvky obou kategorií.

„Ta hranice už dnes není úplně ostrá. Ukrajinci sami říkají, že jsou to rakety-drony,“ vysvětlil. Ukrajina podle něj udělala obrovský pokrok především v prostředcích pro dálkové údery. K nim by brzy mohly přibýt také nové balistické rakety.

Hostem Rozstřelu Vladimíra Vokála byl analytik Lukáš Visingr.

„Firma Fire Point, která vyrábí mimo jiné Flamingo, už testuje vlastní balistické rakety FP-7 a FP-9. Ta druhá by údajně měla mít dolet postačující na zasažení Moskvy,“ uvedl Visingr.

Velký význam ale podle něj nemají jen zbraně s doletem tisíců kilometrů. Stále důležitější jsou i drony pro střední vzdálenosti, které ničí ruskou logistiku za frontou. „Právě tyhle drony se rozhodující měrou podepisují na faktickém odříznutí Krymu, protože útočí na ruské náklaďáky a cisterny na silnicích spojujících Rusko s Krymem,“ popsal.

I v této oblasti je podle něj výrazná česká stopa. „Ukrajinské drony Bulava se sériově vyrábějí v továrně UMC u Kolína,“ uzavřel analytik.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

Obranné výdaje, Ukrajina i evropský průmysl. Co prezident Pavel řešil v Ankaře

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)

Hlavními tématy bilaterálních jednání prezidenta Petra Pavla na okraj summitu Severoatlantické aliance v Ankaře byly vyšší obranné výdaje, podpora Ukrajiny a větší integrace evropského obranného...

8. července 2026  8:32,  aktualizováno  10:24

Poslanci zvýšili rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Kdo na něj dosáhne?

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny. Novela zákona o státní sociální podpoře. Na snímku...

Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun od příštího roku. U dvojčat a vícerčat se částka zvýší ze 700 na 800 tisíc korun. Změna se bude týkat ale jen dětí...

8. července 2026,  aktualizováno  10:25

Babiš a Pavel každý na druhém konci. Fotka symbolizuje rozkol v české delegaci

Skupinová fotografie lídrů na summitu NATO v turecké Ankaře (7. července 2026)

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš k sobě cestu nenašli ani po příletu na summit NATO v Ankaře. Přiletěli každý zvlášť, na neformální úterní večeři nezasedli k jednomu stolu a na fotografii...

8. července 2026  10:02

Třeba se probudíme a zjistíme, že s Putinem spadl vrtulník, říká Visingr

Vysíláme
Lukáš Visingr, vojenský a bezpečnostní analytik

Ruský režim může podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra dospět do bodu, kdy se kvůli vlastní záchraně zbaví Vladimira Putina. „Nejpravděpodobnější scénář konce války začne tím,...

8. července 2026

VE VARU S MIRKOU: Film je byznys, silvestrovská Lajna a Krobotův ufon

Premium
Karel Och a Ester Geislerová během uvedení filmu Dvě deci tuše v karlovarském...

Před příjezdem další várky zahraničních hvězd se festivalové Vary věnovaly domácím záležitostem. Mimo jiné se ustavila Unie filmového průmyslu, natáčela filmová verze seriálu Lajna a Miroslav Krobot...

8. července 2026

Velké požáry na Tachovsku. S hašením lesa pomáhal také vrtulník

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i...

S velkým požárem pole bojovali v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Požár se zde rozšířil na ploše přibližně 12 hektarů. Hasiči stále likvidují...

7. července 2026  18:06,  aktualizováno  8. 7. 9:32

Požár rozvaděče u roubenky způsobil hlemýžď, ulitu našli mezi fázemi

Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)

Ve venkovní rozvodné skříni s elektrickým rozvaděčem u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku vypukl požár. Když ho hasiči uhasili, zjistili, že to způsobilo tělo hlemýždě zahradního.

8. července 2026  9:17

Grónsko není na prodej, území NATO ubráníme, vzkázala USA dánská premiérka

Dánská premiérka Mette Frederiksenová na summitu NATO v Ankaře (8. července...

Dánsko je připraveno bránit každý centimetr území NATO, včetně Dánského království, řekla ve středu na summitu v Ankaře dánská premiérka Mette Frederiksenová. Reagovala tak na další prohlášení...

8. července 2026  9:08

USA udeřily na Írán, reagovaly na útoky na komerční lodě v Hormuzu

Američané podnikli další ze série útoků proti Íránu (8. července 2026)

Americká armáda oznámila, že podnikla sérii útoků proti Íránu v reakci na íránské údery proti třem komerčním plavidlům proplouvajícím Hormuzským průlivem, informují agentury.

7. července 2026  23:25,  aktualizováno  8. 7. 8:56

Babiš seděl na neformální večeři se Zelenským. Mluvil jsem i s Trumpem, řekl

Druhý den summitu NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové...

Od našich zpravodajů v Ankaře Šéf vládní delegace na summit NATO v turecké Ankaře Andrej Babiš (ANO) má za sebou první z velkých akcí. V úterý se zúčastnil neformální večeře pro hlavy států a vlád pořádané prezidentem Turecké...

8. července 2026  7:37,  aktualizováno  8:49

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Drahá paliva vrátila Rusy do sedel. Masivně vykupují koně, vyjdou levněji

Auta stojí ve frontě u čerpací stanice v krymském Simferopolu. (12. června 2026)

Rostoucí ceny benzinu v Rusku zachránily tisíce koní před jatky. Obyvatelé venkova je stále častěji kupují místo terénních aut, protože jsou levnější na provoz v oblastech bez silnic, při cestách do...

8. července 2026  8:42

U Znojma uhořel muž. Skládka na Brněnsku je stále v plamenech, dva zranění hasiči

Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. (8. července...

Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku dál likvidují rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...

8. července 2026,  aktualizováno  8:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.