Emotivní chvíle. Jediný přeživší havárie Air India pohřbil bratra, který při letu zahynul

V bílém oděvu, s ještě stále hojícími se ranami na těle, kráčel jediný přeživší letu společnosti Air India, Vishwas Kumar Ramesh, s rakví svého bratra Ajaye ke krematoriu v rodném Diu. Rodina přeživšího převzala Ajayovo tělo krátce poté, co byl Vishwas propuštěn z nemocnice.

Přitom vše mělo být jinak. Vishwas a Ajay, kteří dlouhodobě žili v Británii, přiletěli do Indie navštívit rodinu. Let tam proběhl bez problémů, ten zpáteční ale přinesl velkou tragédii. Pád Boeingu 787-8 Dreamliner z minulého týdne přežil jediný člověk –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vishwas. Na videu, které kolovalo po sociálních sítích, bylo vidět, jak jediný přeživší jde po ulici zřejmě do nemocnice v doprovodu dalších mužů.

„Třicet sekund po startu se ozval hlasitý zvuk a pak se letadlo zřítilo. Vše se odehrálo tak rychle,“ popsal nehodu Vishwas místním médiím.

Místní představitelé podle Hindustan Times potvrdili, že Ajayova rodina ve středu předala tělo mrtvého ke kremaci. Učinila tak poté, co odběr vzorků DNA potvrdil jeho totožnost.

Spoj AI171 směřující z Ahmadábádu na londýnské letiště Gatwick se 12. června zřítil na lékařskou ubytovnu v obydlené oblasti Méghánínagar, která k letišti přiléhá na jihozápadě. Srážka se zemí zabila dalších 29 lidí.

Na palubě Boeingu 787-8 Dreamliner bylo podle letecké společnosti deset členů palubního personálu, dva piloti a 230 pasažérů, z nichž 169 pocházelo z Indie, 53 z Británie, sedm z Portugalska a jeden z Kanady. Podle Reuters v letadle cestovalo 217 dospělých, 11 dětí a dva kojenci.