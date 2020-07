Globální oteplování nahrává viru zika, mohl by se rozšířit i po Evropě

Vědci z Liverpoolské univerzity upozorňují na pravděpodobnost rozšíření viru do jižní a východní Evropy, severu Ameriky a Číny a jih Japonska do roku 2080. Je to podle nich pravděpodobné i v případě scénáře, který počítá s tím, že se letos začnou snižovat emise.

„Čím teplejší je podnebí, tím teplejší je i teplota komára. To potom viru umožňuje rychleji se množit,“ řekl Marcus Blagrove, který studii vedl, časopisu New Scientist.

Komáři totiž nemají možnost regulace tělesné teploty. Ta tak závisí na prostředí, v němž žijí. A v teplejší teplotě se daří i viru. „Právě to je důvod, proč se nemoci šířené komáry rozmáhají nejvíce v horkém klimatu, zvláště pak v létě,“ doplnil Blagrove.



Výzkumníci komáry vystavili teplotám od 17 do 31 stupňů a poté zkoumali, jaký vliv na délku života a infekčnost bude teplota mít. Zjistili, že komár je přenašečem infekce už od 19 stupňů, kdy se virus objeví v jeho slinách. Virus se také dobře šíří ve vyšších nadmořských výškách a kvůli intenzivní mezinárodní dopravě. Změny klimatu mají také potenciál ovlivnit přenos malárie.

Šíření onemocnění by mohla zamezit vakcinace či ochranná opatření. Jedním z nich by mohlo být vpravení bakterie, která je schopná zabránit šíření nebezpečných virů, do komářích vajíček. Pokud by se potomci těchto komárů rozšířili po světě, nemoci jako je zika, horečka dengue či malárie by se mohly stát minulostí.

Virus zika přenáší komár tygrovaný a onemocnění je podle WHO většinou bezpříznakové. Pokud se nějaké symptomy objeví, jedná se o horečku, vyrážku, zánět spojivek, či bolest svalů nebo hlavy. Závažnějším nebezpečím je virus pro nenarozené děti, které se rodí se zmenšenou lebkou, tedy mikrocefalií.

Souvislost mezi virem a vývojovými potížemi či potraty je nepochybná a v roce 2016 výskytu právě především mikrocefalie zcela zásadně přibylo v Brazílii. V květnu 2016 bylo v zemí nahlášeno až 7 500 tisíc nepotvrzených případů mikrocefalie, proti méně než 200 z roku předchozího.

Virus je již v roce 2004 objevil ve Francii v okolí Nice. Výskyt zaznamenali vědci také na jižní Moravě. Před dvěma roky se Evropa také potýkala s rostoucí hrozbou tropických nemocí, kterou způsobilo extrémně teplé počasí. Největší nárůst lékaři zaznamenali u západonilské horečky, na kterou tehdy zemřelo 20 lidí a dalších 401 se nakazilo.

