Vinted jako platforma pro obchod s dětmi. Konspirační teorie, kterou krotí policie

Na platformě Vinted seženete spoustu věcí. Uživatelé se ale nyní bouří nad inzeráty s přemrštěnými cenami, za kterými se má skrývat prodej dětí. Nabízené hračky či oblečení fungují podle virálních videí jen jako tajná zástěrka pro obchod s nezletilými. Zvěsti z TikToku už zaměstnávají policii ve Francii i v Německu. Jak snadno dokáže internetová panika oživit mrtvé konspirační teorie?
Sociální sítě TikTok a Instagram se začaly plnit rozbory inzerátů na Vinted. Uživatelé si totiž začali všímat nabídek běžných předmětů – například, panenek, použitých ponožek nebo obyčejných ovladačů ke klimatizaci – za astronomické sumy v řádech desítek tisíc eur.
Reportérům nabídl sedmiletou zrzavou holčičku s tím, že ji doručí až domů a že brzy bude mít i blondýnky.