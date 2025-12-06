Meteorologické balony používají pašeráci cigaret. Litevské úřady si stěžují, že režim běloruského vládce Alexandra Lukašenka nepodniká žádné kroky proti tomuto ohrožení letecké dopravy.
Celostátní krizový štáb podle Delfi večer informoval, že „kvůli hybridnímu útoku Běloruska“ a v zájmu zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy musel být vzdušný prostor nad Vilniusem uzavřen zhruba od 17:06 do 20:05 SEČ. Úřady sledují vývoj situace a letiště by mohly otevřít i dříve, pokud to bude bezpečné.
O vyhlášení stavu nouze má podle televize LRT rozhodnout vláda příští týden, tento krok by musel posvětit parlament. Naposledy Litva vyhlásila stav nouze v únoru 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Tento krok by vláda a místním úřadům umožnil vynaložit dodatečné zdroje na boj proti balonům.
V Litvě je na spadnutí nouzová situace, usnadní boj proti balonům z Běloruska
Podle údajů litevského ministerstva vnitra letos proniklo do vzdušného prostoru země 599 balonů a také 197 dronů. Narušily stovky letů. Dvě největší litevská letiště - ve Vilniusu a Kaunasu - kvůli balonům musela několikrát přerušit svůj provoz. Vilnius leží přibližně 20 kilometrů od hranic s Běloruskem.
Litevští představitelé tvrdí, že balony, které létají až ve výšce deseti kilometrů, jsou úmyslně vypouštěny do letových koridorů a představují útok na civilní letectví.
Litva, která je členskou zemí Severoatlantické aliance i Evropské unie, dlouhodobě obviňuje Bělorusko, jehož autoritářský režim je blízkým spojencem Ruska, z vedení hybridní války proti Západu.