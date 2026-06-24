Podle agentury skupina Fininvest potvrdila, že přijala závaznou nabídku předloženou lucemburskou společností, kterou kontrolují členové katarské panovnické rodiny.
Lucemburská investiční firma nabídla za vilu 350 milionů eur, Berlusconiho dědicové původně požadovali zhruba půl miliardy eur.
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Tady chodil nahý Topolánek. Dědicové prodávají Berlusconiho vily za miliardy
Berlusconi ve vile Certosa trávil mnoho let své letní dovolené. Do areálu vily, kde je mimo jiné soukromé golfové hřiště, fungující napodobenina sopky, heliport či amfiteátr, si zval spřátelené politiky.
Navštívili ho tam tehdejší britský premiér Tony Blair, americký prezident George W. Bush či ruský prezident Vladimir Putin.
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Berlusconiho vila neřesti je v zástavě. Navštívili ji Blair, Putin i Topolánek
Soukromou dovolenou tam strávil český expremiér Mirek Topolánek. Fotografie obnaženého Topolánka v doprovodu dvou žen, které zveřejnil v roce 2009 deník El País, pochází právě z vily na Sardinii.