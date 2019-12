Jak vyschly Viktoriiny vodopády, které vlastně nevyschly

11:00 , aktualizováno 11:00

Britský list The Guardian vyvolal celosvětový poplach tím, že natočil půlku Viktoriiných vodopádů, která je tuto dobu suchá každý rok, a označil to za doklad klimatických změn. Bylo to takové fake news pro „dobro klimatu“. Místní teď točí videa dokazující, že vodopády jsou v pořádku, protože se bojí, že přijdou o turisty, z nichž žijí.