Viktor tvrdě pracuje, napsal Trump. Orbánovi před volbami vyjádřil podporu

  6:38
Americký prezident Donald Trump před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku podpořil premiéra Viktora Orbána. Na síti Truth Social vyzval Maďary, aby mu dali hlas, a označil ho za silného lídra a vítěze. Předvolební průzkumy přitom naznačují, že Orbánovu nacionalisticko-konzervativní stranu Fidesz by mohla porazit opoziční Tisza pod vedením Pétera Magyara.
Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají...

Maďarský premiér Viktor Orbán a americký prezident Donald Trump si podávají ruce před summitem v Egyptě. (13. října 2025) | foto: Reuters

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...
Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...
Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...
Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...
23 fotografií

„Viktor tvrdě pracuje na ochraně Maďarska, růstu hospodářství, vytváření pracovních míst, podpoře obchodu, zastavení nelegálního přistěhovalectví a zajištění práva a pořádku!“ napsal Trump. Poznamenal, že za jeho administrativy vztahy mezi Washingtonem a Budapeští dosáhly nových výšin a velkolepých úspěchů, na čemž má podíl právě Orbán.

„Hrdě jsem podpořil Viktora ve znovuzvolení v roce 2022 a je mi ctí to učinit znovu. Volby jsou 12. dubna 2026. Maďarsko: jděte volit Viktora Orbána,“ dodal Trump s tím, že Orbán nikdy skvělý maďarský národ nezklame.

Orbán už na počátku ledna zveřejnil na svém facebooku dopis datovaný z prosince loňského roku, ve kterém mu Trump přeje v nadcházejících volbách hodně štěstí. V únoru pak prezident USA na Truth Social napsal, že ve volbách plně podporuje Orbána. Toho tehdy označil za silného lídra, který dosáhl fenomenálních výsledků.

Volební kampaň v Maďarsku je značně vyhrocená. Fidesz označuje opoziční stranu Tisza za proukrajinskou a varuje, že jen vítězství Orbána zajistí nevtažení Maďarska do války. Tisza naopak slibuje politický obrat, proevropský postoj a změnu poměrů v justici či médiích, které jsou podle opozice pod kontrolou Fideszu.

Orbán stojí v čele maďarské vlády od roku 2010, kdy se do premiérského křesla vrátil po osmi letech v opozici.

Viktor tvrdě pracuje, napsal Trump. Orbánovi před volbami vyjádřil podporu

