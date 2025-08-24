Orbánův zvěřinec. Maďarskému premiérovi se u zámku pasou zebry a bizoni

Matěj Svěrák
  18:29
Vinice, zahrady, parky, jezírka, ale i třeba bunkr. To vše se nachází v honosném maďarském komplexu, kterému dominuje habsburský zámek Hatvanpuszta. Opozice a nezávislá média tvrdí, že areál si pro sebe buduje dlouholetý premiér Viktor Orbán. Nové záznamy ukázaly, že rezidence se i přes protesty nadále rozrůstá a nyní se pyšní i zooparkem s exotickými zvířaty.
Demonstrace u luxusního sídla Hatvanpuszta, které je spojováno s maďarským...

Demonstrace u luxusního sídla Hatvanpuszta, které je spojováno s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. (2. srpna 2025) | foto: ČTK

Viktor Orbán při návštěvě Rumunska (27. července 2024)
Demonstrace u luxusního sídla Hatvanpuszta, které je spojováno s maďarským...
Viktor Orbán se starostou Felcsútu Lörincem Mészárosem. (19. května 2019)
Demonstrace u luxusního sídla Hatvanpuszta, které je spojováno s maďarským...
19 fotografií

„Je zde obrovská zahrada, palmový háj, několik bazénů, doslova malé Versailles. Symbolizuje to režim Fideszu,“ řekl pro maďarský web Telex opoziční poslanec Ákos Hadházy, který se jako amatérský pilot spolu s francouzskou veřejnoprávní televizí nad komplexem proletěl.

Opozice, vedená bývalým Orbánovým spojencem Péterem Magyarem, areál označila za symbol korupce a uspořádala u něj několik protestů. Při posledním z nich si demonstranti a přítomní novináři všimli, že komplex se rozrostl o několik rozsáhlých výběhů, na kterých se pasou zebry, antilopy, ale i třeba vzácní bizoni.

Komplex oficiálně spravuje developerská společnost Talentis Group, která patří Lörinci Mészárosovi. Nejbohatší Maďar a Orbánův nejbližší kamarád z dětství už desítky let starostuje v premiérově rodné vesnici Felcsút, která je od zámku jen několik málo kilometrů.

Mészárosova společnost ve svém vyjádření uvedla, že o povolení k chovu těchto exotických zvířat zažádala maďarské úřady a vše tak považuje za zcela legální.

„Abychom předešli spekulacím a mylným domněnkám, rádi bychom informovali, že ve zmíněné oblasti jsme na základě vládního nařízení požádali a i obdrželi povolení k chovu zvířat,“ napsala firma.

Exotických zvířat na pozemcích kontroverzního komplexu si všiml americký web Politico a Orbána s jeho zálibou pro chov neobvyklých zvířat přirovnal k čečenskému satrapovi Ramzanu Kadyrovovi, který se mimo jiné chlubí chovem krokodýlů, hadů a tygrů.

Z maďarského premiéra si stihl udělat legraci polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který se ho prostřednictvím sítě X zeptal, zda jsou zebry v Maďarsku považovány za tradiční farmářské zvíře.

Orbána prozradil pes

Samotný Mézsáros po celém Maďarsku vlastní pestrou škálu majetku od vinic a farem počínaje až po luxusní hotely a banky konče. Investigativní skupina VSquare k jeho podnikání zveřejnila analýzu, ze které vyplývá, že Mészáros je svými obchodními transakcemi úzce napojen na svého kamaráda Viktora Orbána.

Vítejte v Orbánolandu. Nejbohatší maďarská obec je sen dojičů eurofondů

Zmíněný zámek a kompletní třináctihektarovou usedlost koupil nejdříve v roce 2011 Orbánův čtyřiaosmdesátiletý otec Győző. Oblast byla známá jako místo, kde v éře raného novověku pobýval arcivévoda Josef Habsbursko-Lotrinský, syn rakouského císaře Leopolda II.

Jakmile rozsáhlou nemovitost zakoupil nejstarší žijící Orbán, rodinný přítel Mézsáros se pustil do práce a začal starý šlechtický komplex předělávat na luxusní sídlo. Mészáros v minulosti nejdříve tvrdil, že si nemovitost sám pronajal jako sklad pro zemědělskou techniku.

V roce 2017 se ale maďarským investigativním novinářům podařilo díky náhodě zjistit, že traktory ani kombajny zde nikdy nebyly, místo toho na zámku tráví čas sám premiér. Orbánova rodina se totiž ujala psa z útulku jménem Narcis. Premiérův jediný syn Gaspár pak jako místo Narcisova pobytu uvedl adresu habsburské usedlosti. S mohutným kuvaszem se krátce na to maďarský premiér vyfotil přímo v tomto areálu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Pentagon měsíce blokuje použití amerických střel Ukrajinci na území Ruska

Pentagon už měsíce blokuje použití amerických střel dlouhého doletu Ukrajinci na území Ruska. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ). Ministerstvo obrany ve Washingtonu podle něj neschválilo...

24. srpna 2025  7:15,  aktualizováno  18:36

Orbánův zvěřinec. Maďarskému premiérovi se u zámku pasou zebry a bizoni

Vinice, zahrady, parky, jezírka, ale i třeba bunkr. To vše se nachází v honosném maďarském komplexu, kterému dominuje habsburský zámek Hatvanpuszta. Opozice a nezávislá média tvrdí, že areál si pro...

24. srpna 2025  18:29

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

24. srpna 2025  18:26

Co skrývá velká skvrna na Trumpově ruce? Opět se řeší prezidentovo zdraví

Čas nemá slitování ani s těmi nejmocnějšími – a zdravotní stav prezidenta Spojených států proto sleduje svět s nebývalou pozorností. V posledních dnech budí pozornost fotografie amerického prezidenta...

24. srpna 2025  18:22

Rusko uzná územní celistvost Ukrajiny, loutkový režim nenastolí, ujišťuje Vance

Sledujeme online

Rusko souhlasilo s tím, že bude po válce respektovat územní celistvost Ukrajiny, učinilo ústupky. Prohlásil to americký viceprezident J. D. Vance. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že i přes nedostatek...

24. srpna 2025  17:32

Sterzik ze Stačilo! napadl férovost voleb. Hřib do komisí láká na „pasivní příjem“

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik alias Vidlák se na sociální síti X pustil do kritiky volebních komisí. Podle něj se ve volebních místnostech dějí podivuhodné věci. Současně vyzval příznivce,...

24. srpna 2025  17:01

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Reaguje tak na celosvětový trend

Dánská pošta PostNord se po více než 400 letech rozhodla ukončit svou činnost a soustředit se pouze na jednu doručovací oblast – balíky. Z hlavního města Kodaně pomalu mizí poštovní schránky a na...

24. srpna 2025

Na Českokrumlovsku vlak usmrtil člověka, podle policie šlo o sebevraždu

U Velešína na Českokrumlovsku v neděli po poledni srazil vlak člověka, který zemřel. Pravděpodobně to byla sebevražda. Informoval o tom policejní mluvčí Miroslav Šupík.

24. srpna 2025  14:35,  aktualizováno  16:59

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Až 1 700 příslušníků Národní gardy má být v příštích týdnech nasazeno v 19 amerických státech. Jejich úkolem bude podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci celonárodní razie prezidenta...

24. srpna 2025  15:40

VIDEA TÝDNE: Klus u soudu, oběd za volantem a tajemná formule na D4

S posledním dnem týdne je tady i souhrn nejsledovanějších videí uplynulých sedmi dní. Nejvíce vás zajímal soudní spor zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního analytika Milanem Mikuleckým. Zaujaly vás...

24. srpna 2025  15:33

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, Rusko mezitím zaútočilo desítkami strojů

Ukrajina si v neděli připomíná Den nezávislosti, který slaví od roku 1991, kdy parlament vyhlásil nezávislost země na Sovětském svazu. Na oslavy tohoto dne přijeli do Kyjeva kanadský premiér Mark...

24. srpna 2025  14:14,  aktualizováno  15:11

Před zatáčkou dostal smyk a vjel do protisměru. Protijedoucí senior zemřel

Po sobotní nehodě dvou osobních aut nedaleko obce Obora na severním Plzeňsku zemřel jeden z řidičů, dvě spolujezdkyně z druhého auta utrpěly zranění, informovaly v neděli policejní mluvčí Eva...

24. srpna 2025  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.