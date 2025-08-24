Orbánův zvěřinec. Maďarskému premiérovi se u zámku pasou zebry a bizoni

„Je zde obrovská zahrada, palmový háj, několik bazénů, doslova malé Versailles. Symbolizuje to režim Fideszu,“ řekl pro maďarský web Telex opoziční poslanec Ákos Hadházy, který se jako amatérský pilot spolu s francouzskou veřejnoprávní televizí nad komplexem proletěl.
Opozice, vedená bývalým Orbánovým spojencem Péterem Magyarem, areál označila za symbol korupce a uspořádala u něj několik protestů. Při posledním z nich si demonstranti a přítomní novináři všimli, že komplex se rozrostl o několik rozsáhlých výběhů, na kterých se pasou zebry, antilopy, ale i třeba vzácní bizoni.
Komplex oficiálně spravuje developerská společnost Talentis Group, která patří Lörinci Mészárosovi. Nejbohatší Maďar a Orbánův nejbližší kamarád z dětství už desítky let starostuje v premiérově rodné vesnici Felcsút, která je od zámku jen několik málo kilometrů.
Mészárosova společnost ve svém vyjádření uvedla, že o povolení k chovu těchto exotických zvířat zažádala maďarské úřady a vše tak považuje za zcela legální.
„Abychom předešli spekulacím a mylným domněnkám, rádi bychom informovali, že ve zmíněné oblasti jsme na základě vládního nařízení požádali a i obdrželi povolení k chovu zvířat,“ napsala firma.
Exotických zvířat na pozemcích kontroverzního komplexu si všiml americký web Politico a Orbána s jeho zálibou pro chov neobvyklých zvířat přirovnal k čečenskému satrapovi Ramzanu Kadyrovovi, který se mimo jiné chlubí chovem krokodýlů, hadů a tygrů.
Z maďarského premiéra si stihl udělat legraci polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který se ho prostřednictvím sítě X zeptal, zda jsou zebry v Maďarsku považovány za tradiční farmářské zvíře.
Orbána prozradil pes
Samotný Mézsáros po celém Maďarsku vlastní pestrou škálu majetku od vinic a farem počínaje až po luxusní hotely a banky konče. Investigativní skupina VSquare k jeho podnikání zveřejnila analýzu, ze které vyplývá, že Mészáros je svými obchodními transakcemi úzce napojen na svého kamaráda Viktora Orbána.
|
Vítejte v Orbánolandu. Nejbohatší maďarská obec je sen dojičů eurofondů
Zmíněný zámek a kompletní třináctihektarovou usedlost koupil nejdříve v roce 2011 Orbánův čtyřiaosmdesátiletý otec Győző. Oblast byla známá jako místo, kde v éře raného novověku pobýval arcivévoda Josef Habsbursko-Lotrinský, syn rakouského císaře Leopolda II.
Jakmile rozsáhlou nemovitost zakoupil nejstarší žijící Orbán, rodinný přítel Mézsáros se pustil do práce a začal starý šlechtický komplex předělávat na luxusní sídlo. Mészáros v minulosti nejdříve tvrdil, že si nemovitost sám pronajal jako sklad pro zemědělskou techniku.
V roce 2017 se ale maďarským investigativním novinářům podařilo díky náhodě zjistit, že traktory ani kombajny zde nikdy nebyly, místo toho na zámku tráví čas sám premiér. Orbánova rodina se totiž ujala psa z útulku jménem Narcis. Premiérův jediný syn Gaspár pak jako místo Narcisova pobytu uvedl adresu habsburské usedlosti. S mohutným kuvaszem se krátce na to maďarský premiér vyfotil přímo v tomto areálu.