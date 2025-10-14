VIDEO: Orbán pobavil svou nešikovností. Dlouho bojoval s tlumočnickými sluchátky

Zatímco na některé se hned nedostalo – americký prezident naslouchal v klidu jazyku, kterému nerozumí – maďarský premiér Viktor Orbán měl možnost si vyslechnout projev ve srozumitelnějším jazyce skoro hned.
Ale ukázalo se, že moc šikovnosti nepobral. Nejprve s ním lehce zápasil, později si ho nasadil obráceně a nakonec zkoušel naslouchat jedním uchem. Od maďarských médií si tak potvrdil přezdívku Mr. Bean, kterou mu už přisoudila dávno.
I další lídři se sluchátky bojovali. Trump si zkusil první, které nefungovaly. u druhých už boj vzdal rovnou.
Maďarský portál Daily News Hungary upozorňuje, že část viny padá i na způsob organizace. Překládací zařízení totiž začali mezi lídry rozdávat až po zahájení projevu v arabštině.
Orbána později ve svém proslovu zmínil i americký prezident, který vypadal v dobré náladě. „Kde je Viktor, Viktor? Milujeme Viktora,“ hledal jej. „Viktóór, nazývám jej. Musíte tam dát trochu akcent,“ halasil. Označil ho za „fantastického“.