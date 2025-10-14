VIDEO: Orbán pobavil svou nešikovností. Dlouho bojoval s tlumočnickými sluchátky

  20:18
Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí překvapil v pondělí na summitu v Šarm aš-Šajchu svého hosty. U příležitosti uzavření příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás na konferenci desítek hlav států a vlád se ujal slova jako první a oproti očekávání hovořil arabsky. Pořadatelé narychlo podávali státníkům sluchátka s tlumočnickým zařízením.

Zatímco na některé se hned nedostalo – americký prezident naslouchal v klidu jazyku, kterému nerozumí – maďarský premiér Viktor Orbán měl možnost si vyslechnout projev ve srozumitelnějším jazyce skoro hned.

Ale ukázalo se, že moc šikovnosti nepobral. Nejprve s ním lehce zápasil, později si ho nasadil obráceně a nakonec zkoušel naslouchat jedním uchem. Od maďarských médií si tak potvrdil přezdívku Mr. Bean, kterou mu už přisoudila dávno.

I další lídři se sluchátky bojovali. Trump si zkusil první, které nefungovaly. u druhých už boj vzdal rovnou.

Maďarský portál Daily News Hungary upozorňuje, že část viny padá i na způsob organizace. Překládací zařízení totiž začali mezi lídry rozdávat až po zahájení projevu v arabštině.

Po letech utrpení skončila válka v Pásmu Gazy. Začíná čas obnovy, řekl Trump

Orbána později ve svém proslovu zmínil i americký prezident, který vypadal v dobré náladě. „Kde je Viktor, Viktor? Milujeme Viktora,“ hledal jej. „Viktóór, nazývám jej. Musíte tam dát trochu akcent,“ halasil. Označil ho za „fantastického“.

Maďarský premiér Viktor Orbán zápasí se sluchátky
V popředí Donald Trump po slavnostním podepsání mírové dohody mezi palestinským hnutím Hamás a Izraelem v Egyptě na summitu. (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump v Egyptě pózuje s podepsanou dohodou na summitu světových lídrů o ukončení války v Gaze. (13. října 2025)
Americký prezident Donald Trump na summitu o ukončení války v Gaze. Účastnila se jej i italská premiérka Giorgia Meloniová či britský premiér Keir Starmer. (13. října 2025)
