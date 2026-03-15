Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby v neděli vyšli do ulic Budapešti a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Akce pořádané Orbánovou vládnoucí národněkonzervativní stranou Fidesz a středopravou stranou Tisza vedenou Magyarem jsou podle agentury AP vnímány jako ukazatel podpory, kterou mohou oba tábory očekávat v posledním měsíci kampaně. Očekává se účast až statisíců lidí.
Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své...

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby v neděli vyšli do ulic Budapešti a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. (15. března 2026)

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své...
Současný maďarský premiér Viktor Orbán (vpravo) a jeho hlavní rival Péter...
Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své...
Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své...
Orbán je u moci od roku 2010 a usiluje o své páté po sobě jdoucí volební vítězství. Tentokrát má ale silnějšího soupeře než kdykoliv za poslední dvě dekády, protože Magyar rychle získal popularitu a ohrožuje dosud pevnou Orbánovu pozici v čele vlády.

Zatímco se v neděli dopoledne na mostě přes Dunaj shromažďovaly davy lidí před provládním pochodem, který má vyvrcholit projevem předsedy vlády, jedna z Orbánových příznivkyň Anikó Menyhártová agentuře AP řekla, že jeho poselství lze shrnout do tří slov: Bůh, vlast, rodina. „Jen tato vláda je schopna zajistit tyto tři věci do budoucna,“ míní.

„Největší politická událost v historii Maďarska“

Ve dnech před nedělními manifestacemi, které se konají v den státního svátku připomínajícího maďarskou revoluci proti Habsburské říši z roku 1848, zdůrazňovali Orbán i Magyar svým příznivcům, jak důležité je se těchto akcí zúčastnit. Počty lidí na obou akcích by tak podle pozorovatelů mohly naznačit, jak si strany povedou ve volbách 12. dubna.

Magyarovo hnutí plánuje později v neděli vlastní pochod centrem Budapešti a očekává se, že půjde o „největší politickou událost v historii Maďarska“. Magyar, bývalý člen Fideszu, cílí kampaň na zlepšování života běžných občanů a obnovu demokratických institucí, které podle něj pod Orbánem ztratily význam, na návrat země k západním partnerům a konec politiky vstřícné k Rusku.

Ve videu zveřejněném v neděli brzy ráno na sociálních sítích Magyar uvedl, že jeho strana „by ráda vrátila každému Maďarovi to, co mu odcházející vláda vzala: naši víru ve svobodu a pocit, že naše vlast skutečně patří každému Maďarovi“.

Podle většiny nezávislých průzkumů Magyar nyní vede. V únorové sondáži agentury Medián jeho strana zvýšila náskok na 20 procentních bodů mezi rozhodnutými voliči. Výsledek voleb však stále není jistý, protože Fidesz má silnou podporu na venkově a kontroluje veřejnoprávní média a rozsáhlou síť loajálních médií, připomíná AP. Fidesz zároveň poukazuje na průzkumy, které přisuzují vítězství jemu.

Magyar v reakci na četné mediální zprávy, podle nichž se ruské zpravodajské služby snaží pomocí dezinformační kampaně ovlivnit volby ve prospěch Orbána, varoval své příznivce, že by se mohly dostat na veřejnost zmanipulované nahrávky s cílem zdiskreditovat jeho osobu nebo jeho hnutí.

Orbánova kampaň je podle AP čím dál více založena na agresivní kritice Ukrajiny. Snaží se navodit dojem, že Kyjev, Evropská unie a Tisza jsou součástí spiknutí, jehož cílem je svrhnout současnou vládu a dosadit kabinet, který bude přijímat rozhodnutí příznivější pro Ukrajinu. Vláda tento týden oznámila, že zveřejní zprávu, která podle Orbána prokáže, že Tisza obdržela nelegální finanční prostředky z Ukrajiny, což Magyar důrazně popírá.

Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti

