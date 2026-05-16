Po předání úřadu, při němž Magyar uvedl, že atmosféra nebyla „zrovna nejlepší“, nový šéf vlády oznámil zahájení vyšetřování předchozí vlády.
Magyar obvinil bývalého premiéra Viktora Orbána a členy jeho strany Fidesz z toho, že zemi zadlužili, zatímco sami si podle něj plnili kapsy pomocí korupce a protekce.
Nový premiér poukázal na vládní dluh, který vzrostl na téměř 75 procent HDP, a na inflaci, jež v roce 2023 dosáhla vrcholu 26 procent. Zároveň tvrdí, že oligarchové vydělali desítky miliard forintů na vládních zakázkách. To vše podle něj dokládá, jak Fidesz „plenil a zrazoval“ Maďarsko.
Podle maďarského práva mají ministři a jejich náměstci po skončení funkčního období nárok na odstupné odpovídající délce jejich působení ve funkci.
„Ani na to nemyslete. Zničili jste naši zemi“
Magyar uvedl, že v případě ministrů činila celková dlužná částka 350 milionů maďarských forintů (přibližně 24 milionů korun), zatímco celková suma včetně plateb náměstkům dosáhla téměř jedné miliardy forintů (asi 69 milionů korun).
„Vyzývám ministry, kteří zničili naši zemi a zadlužili ji, aby ani nepomýšleli na to, že si tyto peníze vezmou,“ řekl Magyar, když ve středu tento krok oznámil.
„Vzhledem k tomu, v jakém stavu zemi zanechali, je to to nejmenší, co mohou udělat – nepřijmout desítky milionů forintů jako odstupné,“ dodal.
Ukrajinský dětský domov, na jehož podporu se bývalí ministři shodli, se nachází hned za východní hranicí Maďarska v obci, kde žije převážně maďarsky mluvící menšina.
Nechá si Orbán další desítky milionů a řidiče?
Orbán, jehož strana Fidesz minulý měsíc prohrála parlamentní volby, se čtvrtečního předání úřadu nezúčastnil a nepatří mezi bývalé představitele, kteří souhlasili se vzdáním se odstupného.
Magyar uvedl, že odmítne podepsat dokumentaci potřebnou ke schválení těchto výplat, což zanechává otazník nad nároky jeho předchůdce.
Jako bývalý poslanec má Orbán nárok na tříměsíční plat ve výši 6,37 milionu maďarských forintů (přibližně 440 tisíc korun) a také na šest měsíců premiérského platu, což představuje dalších 32,4 milionu forintů (asi 2,2 milionu korun).
Kromě „zlatého padáku“ v přepočtu za 2,6 milionu korun má Orbán podle maďarských zákonů nárok také na vůz s řidičem na příštích 16 let a kancelář se dvěma zaměstnanci po dobu osmi let.
Magyar, který od voleb s Orbánem osobně nemluvil, uvedl, že se pokusí bývalému premiérovi zabránit v získání jakýchkoli privilegií. Ta zatím zůstávají předmětem všeobecného zmrazení neklíčových veřejných výdajů, které nový premiér ve středu zavedl.