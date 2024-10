Velký bratr Orbán se dívá. Jak úřad pro ochranu suverenity sevřel Maďarsko

Nenápadná vila v centru Budapešti je pro jeden z nejtajemnějších úřadů v Evropě, který svým vznikem šokoval nejen domácí scénu, ale i tu zahraniční, jistě skvělé sídlo.

Zjevně i z toho důvodu je stříbrná plaketa u brány vily to jediné, co existenci úřadu pro ochranu suverenity oznamuje. Na pozemku naopak nechybí značné množství bezpečnostních kamer. U každého rohu je jich umístěno rovnou několik.

Je příznačné, že jen o pár ulic dál se nachází mediální centrum, které má sloužit jako štáb pro letošní maďarské předsednictví v Radě Evropské unie. Kvůli výrazně euroskeptické politice premiéra Viktora Orbána zeje prázdnotou a Maďarsko místo eurokomisařů častěji navštěvují jen úředníci.

Oficiální sídlo maďarského úřadu pro ochranu suverenity v Budapešti (6. října 2024)

Byla by škoda opomenout, že hned vedle úřadu pro ochranu suverenity se nachází striptýzový klub, který barevnými neonovými písmeny hlásí každodenní přítomnost spoře oděných tanečnic od devíti večer až do pěti ráno.

Úřad se tak zcela evidentně nechce příliš zajímat o prezentaci navenek, zato se chlubí svou hierarchií – veškeré nejvyšší posty v něm zastávají věrní členové vládní strany Fidesz a Orbánem osobně prověření lidé.

Úřad vypracoval i speciální seznam lidí, kteří jsou považováni za bezpečnostní riziko pro Maďarsko. Přední místo zde zaujímá český prezident Petr Pavel.

Hon na Orbánovy protivníky

Prvním a zatím posledním ředitelem úřadu je Tamás Lanczi. Politolog a vysokoškolský učitel, který je už od roku 2001 aktivním Orbánovým poradcem. Lancziho zástupcem je právník Gergely Berzi, jenž ještě v minulém roce pracoval jako náměstek ministra pro kulturu a inovace Jánose Csáka. Trojici uzavírá János Szablics, sociolog, jenž do roku 2024 pracoval v maďarské prezidentské kanceláři. Ze stanov úřadu také vyplývá, že všechny zmíněné do jejich funkcí jmenoval přímo Orbán, který je premiérem Maďarska už dlouhých čtrnáct let.

Ředitelem maďarského úřadu pro ochranu suverenity je Tamás Lanczi. Věrný spojenec Viktora Orbána. (8. května 2024)

Lanczi je pravidelně zván na vládní jednání, kde má jménem úřadu upozorňovat na nové národní hrozby. Za největší nepřátele státu ale označuje především opoziční politiky, kteří kritizují Orbánovu vládu a jeho diplomatické kroky – například kontroverzní setkání s ruským diktátorem Vladimirem Putinem v Moskvě.

Ze své pozice Lanczi prohlašuje, že nejvážnější zahraniční hrozbou je pro Maďarsko Západ, který podle něj šíří proválečné narativy. Ostatně samotný úřad ve svých měsíčních hodnoceních uvádí s železnou pravidelností zcela totéž. Nikde ale není vysvětleno, co přesně si instituce pod označením Západ představuje.

Namísto toho úřad vždy zcela jednoznačně určí viníka, který tyto „antimírové“ a „proukrajinské“ teze pomáhá v Maďarsku rozšiřovat. Lanczi, stejně jako jeho úřad, vždy za původce označí určitého opozičního politika, ať už domácího nebo zahraničního, či jen zkrátka nepohodlnou osobu pro Orbánovu vládu.

V rámci europarlamentu úřad nejčastěji pranýřuje europoslankyně Kláru Dobrevovou a Katalinu Csehovou, jež poměry v Maďarsku často kritizují.

Na domácí scéně je za viníka často označován Bence Tordai, šéf strany Zelených. S nálepkou válečný štváč maďarský úřad eviduje také Gergelyho Karácsonyho, budapešťského starostu, jenž rovněž patří mezi Orbánovy kritiky.

Pozor na Petra Pavla. Je to štváč, hlásí úřad

Úřad od počátku své existence tvrdí, že největším šiřitelem dezinformací v rámci války na Ukrajině je EU. „Evropská unie se snaží přesvědčit maďarské veřejné mínění, aby se ztotožnilo s prozápadním a proválečným postojem tím, že konflikt eskaluje,“ stojí v nejnovější zprávě úřadu, který se dle stanov má oficiálně opírat o šetření maďarských tajných služeb.

„Váleční štváči se snaží tvrdit, že neexistuje žádná šance na eskalaci konfliktu a že podpora společných operací nepředstavuje žádné riziko. Je to omyl,“ uvedl ředitel úřadu Lanczi ke zveřejněným závěrům úřadu na konci září.

Pro účely boje s dezinformacemi úřad vypracoval i speciální seznam lidí, kteří jsou považováni za bezpečnostní riziko pro Maďarsko, poněvadž ho údajně chtějí ovlivnit falešnými zprávami o válce na Ukrajině. Na seznamu jsou z větší části uvedena jména vrcholných politiků a státníků. Přední místo zde zaujímá český prezident Petr Pavel, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová či americký velvyslanec v Maďarsku David Pressman.

Podle Lancziho tyto vybrané osobnosti šíří falešné zprávy záměrně, protože mají vlastní válečné ambice a zároveň zlehčují sílu ruské armády. „Často přepínají mezi dvěma verzemi válečného narativu. Nejprve podporují prozápadní válečné cíle a v návaznosti na to relativizují ruskou válečnou sílu a její schopnosti,“ dodává Lanczi. Zcela totožná vyjádření lze zaslechnout i od předních ruských propagandistů, jakým je třeba nechvalně proslulý Vladimir Solovjov.

Kritice ze strany úřadu se nevyhnul ani někdejší člen maďarských tajných služeb Péter Buda. Podle něj je úřad v současné křehké celosvětové situaci nebezpečný. „Prostor takto dostanou nekompetentní propagandisté na úkor poctivé kritické analýzy. Obzvláště nebezpečné to je kvůli tomu, že tato propaganda je v zájmu válečného agresora,“ míní Buda.

Orbán je jako Velký bratr, říkají Maďaři

Podle obyvatel Maďarska oslovených reportérem iDNES.cz je úřad dokonalým příkladem instituce, které v dystopickém románu 1984 předpověděl George Orwell. „Orbán si hraje na Velkého bratra. Úřad podle mě vznikl jen proto, aby měl premiér přehled o svých nepřátelích a ti, co by ho třeba chtěli kritizovat, si to i díky tomu hodně rychle rozmyslí,“ říká třicetiletý učitel na střední škole Tamás M.

Domnívá se také, že i díky úřadu na ochranu suverenity není opozice příliš silná a jen stěží by se jí povedlo Orbánovo vládnutí ukončit. „Viktor Orbán tak dlouho celý národ strašil, až mu velká většina uvěřila. Ti ostatní, včetně mě, se prostě o politiku přestali zajímat, nic jiného s tím dělat nejde,“ uzavírá Tamás.

Třiadvacetiletý IT student Antal V. je toho názoru, že vláda Viktora Orbána zemi navždy proměnila v území bez demokracie. „Omlouvám se, ale odmítám vyslovit jméno maďarského premiéra. On, jeho rodina a jemu věrní podnikatelé jsou jediná skupina, co má moc, lidé už ji dávno nemají. Četl jsem o tom úřadu a upřímně je to fakt jak v Rusku. Už dlouho plánuji, že až získám titul, odstěhuju se pryč,“ přiznává.

Maďarská vláda instituci i přes kritiku brání. Politický ředitel v úřadu maďarského premiéra Balász Orbán označil její aktivity za nutné kvůli „rostoucím zahraničním hrozbám“, kterým jeho vlast v posledních letech údajně čelí. „Úřad jsme otevřeli proto, abychom mohli podrobně zkoumat zahraniční vlivy. Pouze sbíráme a zveřejňujeme detailní zprávy a data. Podobné instituce jsou základem každé demokracie, vznikají i v dalších státech,“ prohlašuje.

Podle politologa a odborníka na problematiku Evropské unie Petra Kanioka je Orbánova vláda velmi vzdálená evropským standardům. „Ne nadarmo se Maďarsku říká zlobivé dítě EU. Celá vláda v čele s premiérem odmítá přijmout narativ, že Evropská unie je i jejich. Místo toho k ní přistupují jako k cizí mocnosti, která jim ničí národní zájmy a již je potřeba obelstít,“ vysvětluje.

Dodává také, že Maďarsko je v mnoha ohledech učebnicovým příkladem autoritativního režimu. „Maďarsko velmi dlouho řídí pořád stejní lidé, a ti stále více přetváří jednotlivé instituce k obrazu svému. Tím se i snaží definitivně vyšachovat své odpůrce,“ podotýká Kaniok.

Získat moc v bankách a sledovat účty

Úřad pro ochranu suverenity se ještě v létě dokázal postarat o znepokojující skandál. Na veřejnost totiž pronikly dokumenty, které úřad adresoval maďarské centrální bance. V nich žádal o přístup k několika účtům fyzických a právnických osob, jež pokládá za rizikové.

Podle vyjádření ředitele úřadu Lancziho se jedná o osoby, které narušují státní zájmy, a proto je potřeba sledovat jejich finanční toky, jež podle Lancziho mínění míří do zahraničí. O koho přesně jde, či jaké státní zájmy jsou ohroženy, blíže nesdělil. Pouze doplnil, že nejvíce riziková je v tomto ohledu činnost neziskových organizací.

Jménem ředitele úřadu je v dokumentech také uveden návrh na využití umělé inteligence v bankovním sektoru, kterou by měl úřad přímo ve své gesci. Pomoci mu k tomu má právě národní banka, jež jakožto kontrolní orgán dozoruje nad celou strukturou maďarských komerčních bank. Lanczi tím navrhuje, že prostřednictvím tohoto systému by mohl jeho úřad bez ohlášení prověřovat jakýkoliv bankovní účet v Maďarsku.

Guvernér centrální banky György Matolcsy na plán reagoval příznivě. „Přednastavujeme prvky naší spolupráce,“ oznámil v létě. Blíže se k celé kauze dosud nevyjádřil. Není proto ani jisté, zda úřad skutečně dostal plnohodnotný přístup k účtům, o které žádal.

Úřad kromě centrální banky se stejným nápadem oslovil dalších pět státních institucí, přičemž čtyři z nich potvrdily aktivní spolupráci s jeho zaměstnanci. Oficiálně se tím pochlubilo například maďarské ministerstvo financí, které oznámilo, že úřad svými praktikami vypomůže při lepším výběru daní.

Mimo centrální banku a daňový odbor ministerstva financí s úřadem pro ochranu suverenity spolupracuje také maďarský Národní úřad pro ochranu osobních údajů a celní správa. Podle zveřejněné korespondence zmíněné instituce pracují pospolu už několik měsíců.

Portál iDNES.cz kontaktoval maďarský úřad pro ochranu suverenity s žádostí o reakci ke kauzám i k výkonu jejich aparátu. Tiskové oddělení jakýkoliv komentář odmítlo.