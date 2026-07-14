Vlastně nic moc.
V pondělí vyvěsil na Facebook černobílou fotku svého nástupce v diktátorské póze a k tomu připsal: „Maďarská demokracie 1990–2026“. A o dvě hodiny později ještě vyzval své voliče, aby se s „ústavním pučem“ jen tak nespokojili a vytáhli do ulic.
„Dnes se vypořádali s prezidentem republiky, zítra to mohou udělat s kýmkoli... Nový prezident bude dosazen nezákonně a nemůže být legitimní, a proto ani jeho rozhodnutí nebudou legitimní. Pokud bude současný prezident zbaven úřadu násilím, pak má Maďarsko právo klást odpor. A my to také uděláme!“
„Rychlost, s jakou Fidesz zkolaboval, překonala veškerá očekávání. Pouhé tři měsíce po volbách narazil na politickou hranici existence.“