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Orbánova strana krvácí a volá o pomoc. Viktor odletěl na fotbal do Ameriky

Adam Hájek
  14:00

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Maďarský expremiér Viktor Orbán má slabost pro fotbal. Na snímku na zápase Španělska a Anglie v Berlíně na Euru 2024. (14. července 2024) | foto: INA FASSBENDER / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

V Maďarsku naplno zavládly nové pořádky. Parlament ovládaný novým premiérem Péterem Magyarem v pondělí jednoduchým ústavním dodatkem nakročil k odvolání prezidenta, diskvalifikaci zasloužilých poslanců Fideszu a obměně Ústavního soudu. Co na to Viktor Orbán?

Vlastně nic moc.

V pondělí vyvěsil na Facebook černobílou fotku svého nástupce v diktátorské póze a k tomu připsal: „Maďarská demokracie 1990–2026“. A o dvě hodiny později ještě vyzval své voliče, aby se s „ústavním pučem“ jen tak nespokojili a vytáhli do ulic.

„Dnes se vypořádali s prezidentem republiky, zítra to mohou udělat s kýmkoli... Nový prezident bude dosazen nezákonně a nemůže být legitimní, a proto ani jeho rozhodnutí nebudou legitimní. Pokud bude současný prezident zbaven úřadu násilím, pak má Maďarsko právo klást odpor. A my to také uděláme!“

„Rychlost, s jakou Fidesz zkolaboval, překonala veškerá očekávání. Pouhé tři měsíce po volbách narazil na politickou hranici existence.“

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