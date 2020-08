Mezi Vikingy byli i transmuži, naznačuje hrob ženy-válečníka

Někteří mužní Vikingové mohli být ve skutečnosti transmuži. Tato hypotéza se objevuje v nové knize The Children of Ash and Elm: A History of the Vikings (Děti jasanu a jilmu: Dějiny Vikingů) z pera archeologa Neila Priceho, který působí na švédské Uppsalské univerzitě.