Ikonické fotografii „napalmové“ dívky je 50 let. Popálená žena pomáhá jiným

Dne 8. června 1972 jihokorejská armáda shodila napalm na vesnici Trang Bang v domnění, že je pod útokem Vietcongu. Došlo ovšem k omylu a obětmi se stali vesničané a mezi nimi byla zasažena i devítiletá Kim Phuc. Snímek zachytil reportér agentury AP Nick Ut, který těžce popálenou dívku převezl do nemocnice. Její zranění byla natolik rozsáhlá, že na lůžku musela strávit třináct měsíců.

Pořízenou fotografii, která podobně jako vzniklé video, zachytila hrůzy vietnamské války, ale v redakci AP nejprve editoři nechtěli vydat, protože zobrazovala nahé dítě. Nakonec se ovšem redaktoři shodli na jejím vydání a snímek obletěl celý svět.

Prezident Richard Nixon údajně zpochybňoval její pravost. Nick Ut za ni získal Pulitzerovu cenu. Stala se z ní jedna z nejznámějších fotografií celého konfliktu.

Útrapy samotné Kim Phuc po návratu z nemocnice ještě neskončily. Jizvy se jí nehojily a komunistická vláda Vietnamu ji chtěla využít jako symbol propagandy. Když Phuc dospěla, získala povolení studovat univerzitu na Kubě, kde se znovu setkala s Nickem a kde poznala svého budoucího manžela. Při svatební cestě emigrovali do Kanady, kde se usadili a založili rodinu.

Phuc zasvětila svůj život pomoci obětem válek. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině se viděla i s papežem. Do Říma na generální audienci ji doprovodil i Nick Ut a společně předali papeži Františkovi slavný snímek z vietnamské války.

„Před padesáti lety mě celý svět kvůli této fotce poznal jako oběť války. Nyní, padesát let poté, nejsem už oběť války, jsem matka, babička a přeživší, která žádá mír,“ řekla Kim Phuc podle španělského deníku ABC. „Kvůli tomu, co jsem zažila a co jsem poznala, jsem přesvědčená, že naděje, láska, odpuštění a mír jsou vždy silnější než jakákoli zbraň,“ dodala.

„Pamatuji se, že jsme právě dojedli, když jeden voják začal křičet a volal na nás, abychom utíkali pryč,“ vzpomíná Kim. „Měla jsem štěstí, že mi útok nespálil nohy a mohla jsem utéct.“