kh Kateřina Havlická Autor:

18:10

Celých sedmatřicet let ve Vietnamu platilo, že rodiny mohou mít nejvýš dvě děti. Až do úterý. Vietnamská vláda se rozhodla zatočit s klesající porodností a oznámila, že nově si lidé mohou pořídit tolik potomků, kolik jen chtějí. Rozmyslet si mohou i to, kdy a v jakém intervalu je budou mít. Tabu je však nadále snaha ovlivnit pohlaví plodu. S vymíráním populace se v Asii potýká třeba i Japonsko či Jižní Korea.