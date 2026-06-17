Zatím nejméně zhruba 40 koček ukradených na maso bylo vráceno jejich majitelům. Devět lidí bylo minulý týden zatčeno v souvislosti s touto „zločineckou skupinou specializující se na krádeže a sběr koček“, uvádějí oficiální policejní noviny v Ho Či Minově Městě.
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Muž chtěl prodat sbírku řezeb z nelegální slonoviny, padlo kvůli ní deset zvířat
Konzumace koček a psů je ve Vietnamu legální a mnoho restaurací toto maso otevřeně nabízí. Prodejci však musí mít certifikáty prokazující původ zvířat.
Policie uvedla, že razii provedla po vlně krádeží domácích mazlíčků v Ho Či Minově Městě. Podezřelí se přiznali, že tři roky chytali kočky v celém jižním Vietnamu.
Organizace Humane World for Animals označila policejní operaci za „rozhodný čin, který zachránil životy tolika zvířat“. Organizace dodala, že darovala krmivo a zajistila doručení ventilátorů, které pomohou zvládnout horko na policejní stanici kočkám, které budou použity jako důkazy během soudního řízení.