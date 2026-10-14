Po dekádách spočinuli v míru. Vietnam pohřbívá nalezené ostatky stovek obětí války

Mezi truchlícími byl i sedmdesátiletý Vo Huy Thinh, který ve dvanácti letech na vlastní oči hromadné pohřbení sledoval. „Vzpomínka na tu jámu se mnou zůstala,“ sdělil vietnamským státním médiím.
Podobné pamětní a pohřební ceremonie proběhnou i ve čtvrtek, a to rovnou ve třech lokalitách. Přes devadesát lidí úřady pohřbí v provincii Tuyen Quang, dalších šedesát pět v Hai Phong a sto dvacet v Can Tho.
Vojenská operace získala svůj název po novém lunárním roce, který v té době Vietnamci slavili. Lidová armáda Vietnamu spolu s partyzány Vietkongu útokem překvapila různé obytné oblasti i administrativní budovy jihovietnamského Saigonu, včetně americké ambasády. Přestože Američané po měsících útok odrazili, ofenziva poznamenala zbytek války. A hlavně zasela další semínka nedůvěry do řad americké veřejnosti.
|
Kéž by jí vyřízli jazyk... Nešťastná fotka z Vietnamu pronásleduje Fondovou dodnes
Podle informací současné vlády těla civilistů i Severovietnamců posbírala jihovietnamská vláda a pohřbila je v masovém hrobě. Na jeho místě později vznikl park Le Thi Rieng, na který se 23. června tohoto roku zaměřili badatelé. Během týdnů se zatajeným dechem odkrývali jednotlivé kosti, kusy zbraní, munice, vojenského vybavení i osobních předmětů, jak uvádí agentura AP.
Hledání není u konce
Do týmu badatelů se zapojili historici, novináři i pamětníci jako Vo Huy Thinh. Procházeli dobovými fotografiemi, satelitními snímky, válečnými mapami a archivními záznamy jak z Vietnamu, tak ze zahraničí. Zlomovou roli hrála fotografie z února 1968, jejíž popisek informuje o třech velkých pohřebních zákopech, každém se zhruba 300 těly.
|
Napalmová holčička míří k soudu. Vrazili mi kudlu do zad, říká fotograf Nick Ut
„Vzhledem ke krutým podmínkám války a zkoušce času jsme nemohli identifikovat jména, věk nebo domov většiny nalezených mušedníků této skupiny,“ sdělil Nguyen Manh Cuong, který vede průzkumy Ho Či Minova města. Nalezené vzorky badatelé poslali do Vietnamské akademie věd a techniky v Hanoji, kde se srovnávaly se vzorky příbuzných obětí.
Hledání přesné lokace pohřebiště není ojedinělou operací, ale naopak součástí celonárodní kampaně, která má za cíl do července příštího roku nalézt přes sedm tisíc mrtvých. I když válka skončila v roce 1975, mnoho rodin dodnes neví, co se s jejich blízkými během války stalo. Podle vládních údajů se přes 175 000 vietnamských vojáků stále nenašlo a stovky tisíc nalezených leží v nepojmenovaném hrobě.