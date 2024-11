Ze země utekl, za demokracii bojuje dál. Aktivista o životě ve Vietnamu

Vzpomenete, kdy jste se začal zajímat o politiku?

Už jako dítě jsem četl politické zprávy v novinách. Vlastně si dodnes vzpomínám, jak jsem byl naštvaný, když jsem četl o nějaké korupční kauze. Ale stejně jako ostatní žáci ve Vietnamu, i já jsem věřil tomu, co jsme všude slýchávali a co nás učili – že Komunistická strana Vietnamu (CPV) je jedinečná politická strana, která bojovala za nezávislost země a vyvedla miliony Vietnamců z chudoby.

Kdy jste si uvědomil, že to tak není?

Teprve v roce 2002, když jsem dostal možnost studovat informatiku ve Francii. V létě toto roku jsem se stal svědkem voleb ve Francii mezi Jacquesem Chirakem a Jeanem-Marie Le Penem. Nebyl v tom ale žádný chaos ani občanské války. A to bylo proti tvrzení CVP, která jasně říkala, že systém více stran přinesl jen chaos a občanské války, a proto pouze systém jedné strany může lidem zajistit svobodu a demokracii.

K těmto pochybnostem se ještě přidaly další, když jsem si přečetl knihy od Vietnamců, nejčastěji bývalých členů CVP, kteří uprchli do Francie. A samozřejmě spoustu nových informací jsem získal, když jsem měl konečně volný přístup k zahraničním médiím.

Postupně jsem pochopil totalitní povahu CPV. A největší hněv jsem cítil, když jsem se dozvěděl, že miliony lidí se staly obětí pozemkové politiky CPV. Byl jsem naštvaný na sociální nespravedlnost a snažil jsem se přijít na to, jak zemi demokratizovat.

Vietnam Ve Vietnamu vládne Komunistická strana Vietnamu (CPV), která se udržuje pevně u moci. Za poslední rok a půl došlo k významným odvoláním nejvyšších představitelů, včetně prezidentů a předsedy Národního shromáždění. Tento vnitřní konflikt vedl k posunu směrem k tvrdšímu vedení zaměřenému na přežití režimu a přísnější politickou kontrolu. Země je sice uznávána pro svůj hospodářský růst a strategický význam v indo-pacifickém regionu, spornou otázkou však zůstávají lidská práva. Vláda nadále potlačuje svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování a řada aktivistů a novinářů čelí obtěžování, svévolnému zadržování a věznění.

A na co jste tehdy přišel? Rozhodl jste se jednat?

Vrátil bych se ještě do roku 2005. Ten byl pro mě důležitý, protože bývalý ředitel Institutu marxismu-leninismu a bývalý generální tajemník Demokratické strany Vietnamu, zesnulý profesor Hoàng Minh Chính, tehdy odjel do USA, kde promluvil v americkém Kongresu. Bylo mu 85 let, trpěl rakovinou, a přesto bojoval za demokracii a ve svých projevech odsuzoval komunistickou totalitu ve Vietnamu.

Rozhodl jsem se také jednat. Dne 8. května 2004 jsem založil Shromáždění vietnamské mládeže pro demokracii (Viet Youth for Democracy) a 25. prosince 2004 jsem vstoupil do Demokratické strany Vietnamu. V létě 2007, po absolvování magisterského studia informatiky na INSA Rennes (Národní institut aplikovaných věd v Rennes ve Francii, pozn. red.), jsem se vrátil do Vietnamu jako člen Demokratické strany a snažil se demokratizovat zemi zevnitř.

I přes tyto vaše snahy, a snahy jiných, se situace nezlepšila, od roku 2016 dokonce pozorujeme výrazné zhoršení. Proč?

Zhruba od roku 2017 pozoruji zhoršení i já. Podle mého názoru k němu došlo zejména kvůli odstoupení USA od Transpacifického partnerství (TPP, Washington od něj ustoupil za vlády Donalda Trumpa, v regionu pak stoupl čínský vliv, pozn. red.).

Předtím občanská společnost a lidskoprávní aktivisté působili ve Vietnamu poměrně svobodně. Díky požadavkům americké administrativy jsem byl 12. dubna 2014 spolu s mnoha dalšími aktivisty propuštěn z vězení. Právě zlepšení stavu lidských práv podle mě bylo předpokladem pro vstup Vietnamu do TPP. Po odstoupení od partnerství se začalo zhoršovat postavení mnoha aktivistů, kteří skončili ve vězení, jejich počet byl navíc mnohem vyšší než v předchozích letech.

Útěk do Německa

Nguyen Tien Trung Narodil se v roce 1983 ve městě Thai Binh ve Vietnamu.

V květnu 2006 založil Shromáždění vietnamské mládeže pro demokracii. Tím i svými dalšími aktivitami se stal jedním z otevřených politických disidentů ve Vietnamu.

V červenci 2009 ho veřejná bezpečnost zatkla za údajné „spiknutí za účelem svržení vlády Vietnamu“. Z vězení se dostal v dubnu 2014, další tři roky byl v podmínce.

V srpnu 2023 se znovu ocitl v hledáčku veřejné bezpečnosti. Uprchl proto do Thajska a požádal o politický azyl ve třetí zemi.

Nyní žije v Kolíně nad Rýnem. Dál ale pokračuje ve svých politických aktivitách.

Vzpomenete na dobu, kdy vás poprvé zatkli? Co následovalo poté?

Poprvé mě zatkli v roce 2009. Když jsem se v roce 2014 dostal ven, začal jsem budovat tajnou síť demokratických aktivistů, kteří si říkali „blízcí přátelé“. Neexistovali mezi námi ale žádní vůdci ani skutečné organizace, aby policie neměla záminku kohokoliv z nás zatknout. Tento model fungoval tak dobře, že se naše síť rychle rozrostla. V roce 2016 jsme založili „Stranu sjednoceného Vietnamu“. Bezpečnostní složky však naše aktivity odhalily na konci roku 2016. Následovalo vyšetřování, a i když policie neměla dostatek důkazů, museli jsme veškeré aktivity ukončit.

Své aktivity jsem před policií vždy úspěšně tajil. Až v Německu mi někteří z mých přátel z Vietnamu řekli, že je policie zatkla, zastrašovala a nutila je falešně tvrdit, že jsem je podněcoval k boji za demokracii. Policie chtěla jejich přiznání použít jako důkaz k mému zatčení.

A poslední roky ve Vietnamu, než se vás pokusili znovu zatknout, byly jaké?

Pracoval jsem jako počítačový inženýr, ale hodně společností mělo problém mě zaměstnat kvůli mým aktivitám. Bezpečnostní aparát jim vyhrožoval. Od února 2021 do srpna 2023 jsem pracoval v jedné hongkongské společnosti, jejíž ředitel tehdy podporoval demokracii. I tak jsem se ale držel se svými aktivitami při zemi, bylo to nebezpečné. Naposledy se mě pokusili zatknout 18. srpna 2023. Úspěšně jsem unikl, poté jsem uprchl do Thajska do Bangkoku.

Takový den si asi člověk pamatuju do všech detailů...

Ano, byl pátek 18. srpna 2023 brzy ráno. Když jsem právě vyšel z domu koupit si snídani, obklíčili mě agenti v civilu a chtěli mě donutit jít na policejní stanici. Úspěšně jsem utekl a v neděli 20. srpna 2023 jsem se dostal do Kambodže a pak do Thajska. Do Bangkoku jsem dorazil v úterý 22. srpna 2023.

Nakonec jste skončil v Německu i se svou rodinou. Jak se vám tam žije?

Téměř rok žijeme v Kolíně nad Rýnem. Vystřídali jsme dva uprchlické tábory a teď jsme nově dostali byt. Jsem Německu hluboce vděčný – jsme tu s rodinou v bezpečí a je o nás postaráno. Teď se s manželkou učíme německy.

Boj za demokracii

Jaká nálada panuje mezi obyčejnými lidmi ve Vietnamu?

Na jedné straně panuje díky hospodářskému růstu opatrný optimismus. Vietnam se totiž postupně stal zemí se středními příjmy a dynamickou mladou populací, což vedlo ke zlepšení životní úrovně mnoha lidí. Podstatným problémem ale zůstává přísná vládní kontrola svobody projevu a veřejného shromažďování. Mnoho lidí je frustrováno nedostatkem politické svobody a pokračujícími represemi vůči aktivistům za lidská práva a nezávislým novinářům. Trvalý dopad zanechala také pandemie covidu.

Po tom všem, co říkáte – je nějaká šance, že byste se do Vietnamu vrátil? Opustil jsem Vietnam, protože když jsem v bezpečí já, jsou v bezpečí i moji kolegové ve Vietnamu. Dál budeme pokračovat v rozvoji občanské společnosti, ale musíme se držet při zemi a všechny aktivity dělat opravdu opatrně. Při vhodné příležitosti jsem odhodlaný se do Vietnamu vrátit. Moje země potřebuje demokratické vedení. Chci budovat občanskou společnost a rozvíjet demokratické síly uvnitř Vietnamu, trpělivě čekat na vhodnou příležitost a pak žádat skutečnou demokracii.

Vidíte tedy šanci na zlepšení?

Vietnamské demokratické hnutí zaznamenalo sporadické výzvy k reformám a drobné protesty, ale úřady tyto snahy často ihned potlačily. Organizace občanské společnosti a nezávislí novináři nadále prosazují demokratické hodnoty, ale čelí stále větším omezením a výzvám.

Naděje na postupnou změnu tedy existuje, zejména díky vlivu mezinárodních partnerství a propagace, cesta k demokratickému zlepšení ve Vietnamu bude ovšem dlouhá a náročná. Ale kdoví, změna může přijít neočekávaně, jako tomu bylo v Bangladéši nebo během arabského jara. Proto jsme my, vietnamští demokraté, stále ve střehu.